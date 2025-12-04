迪士尼樂園內偷拍裙底 男文員還押至12.22候判

有偷拍裙底前科的36歲男文員，今年6月於迪士尼樂園再次犯案，以小型鏡頭偷拍他人裙底，當場遭保安揭發。男文員今於西九龍裁判法院承認一項非法拍攝或觀察私密部位罪，主任裁判官蘇文隆押後判刑至12月22日，待索背景和心理報告。期間被告須還押候判。

控方指出被告有一項有違公德罪案底，蘇官關注上次亦涉偷拍裙底，與本次有何分別。辯方求情時回應，上次是審訊後被定罪，專業人士其後發現被告心智有問題，上次未能察覺，如今情況已有進展。辯方冀法庭判以非監禁式刑罰，讓被告繼續接受治療及輔導，以助他重回正軌，相信被告受到警惕後不會再犯。蘇官因此押後判刑至12月22日，待索取被告的背景及心理報告。

被告梁文熙，報稱文員，被控於2025年6月14日，在香港新界大嶼山東涌幻想道香港迪士尼樂園，拍攝不知名人士的私密部位，而拍攝情況是若非遭拍攝，該部份本來不是可讓人看到的，及為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得該不知名人士同意。

案件編號：WKCC4108/2025

法庭記者：雷璟怡