Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

迪士尼樂園內偷拍裙底 男文員還押至12.22候判

社會
更新時間：18:36 2025-12-04 HKT
發佈時間：18:36 2025-12-04 HKT

有偷拍裙底前科的36歲男文員，今年6月於迪士尼樂園再次犯案，以小型鏡頭偷拍他人裙底，當場遭保安揭發。男文員今於西九龍裁判法院承認一項非法拍攝或觀察私密部位罪，主任裁判官蘇文隆押後判刑至12月22日，待索背景和心理報告。期間被告須還押候判。

控方指出被告有一項有違公德罪案底，蘇官關注上次亦涉偷拍裙底，與本次有何分別。辯方求情時回應，上次是審訊後被定罪，專業人士其後發現被告心智有問題，上次未能察覺，如今情況已有進展。辯方冀法庭判以非監禁式刑罰，讓被告繼續接受治療及輔導，以助他重回正軌，相信被告受到警惕後不會再犯。蘇官因此押後判刑至12月22日，待索取被告的背景及心理報告。

被告梁文熙，報稱文員，被控於2025年6月14日，在香港新界大嶼山東涌幻想道香港迪士尼樂園，拍攝不知名人士的私密部位，而拍攝情況是若非遭拍攝，該部份本來不是可讓人看到的，及為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得該不知名人士同意。

案件編號：WKCC4108/2025
法庭記者：雷璟怡

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
00:50
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
01:31
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
突發
11小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
2025-12-03 17:00 HKT
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
9小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
2025-12-03 18:04 HKT
佘詩曼為身後事做好準備 早已立下遺囑：唔想浪費咗畢生積蓄 歷盡生離死別珍惜眼前人
佘詩曼為身後事做好準備 早已立下遺囑：唔想浪費咗畢生積蓄 歷盡生離死別珍惜眼前人
影視圈
6小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
2025-12-03 12:39 HKT
馬鞍山新港城。資料圖片
珍惜生命｜馬鞍山新港城情困婦墮樓 當場不治
突發
6小時前
罐頭比新鮮食品更健康？專家推介5款家中必備超級食物罐頭 可防癌/護心/穩血糖
罐頭比新鮮食品更健康？專家推介5款家中必備超級食物罐頭 可防癌/護心/穩血糖
保健養生
9小時前