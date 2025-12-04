律師陸建廷與12歲女童性交拍片 官斥：利用事主好奇心滿足自己性需要 判監3年7個月

事務律師陸建廷去年在網上結識12歲中一女學生，約會時帶到住所交歡，期間拍攝過百照片影片。陸建廷早前承認與年齡在13歲以下的女童非法性交等5罪，暫委法官勞潔儀今在區域法院判刑時斥，被告利用事主對性的好奇犯案，以滿足自己的性需要，被告更無視事主意願，在性行為過程中脫去安全套及拍片，明顯沒有保護及關心事主，二人的對話僅限於性話題，沒有共同興趣及生活環境，並非如被告所言屬戀愛關係，終判被告入獄3年7個月。

40歲被告陸建廷任職律師，承認2項與年齡在13歲以下的女童非法性交、2項製作兒童色情物品罪及1項促致未滿16歲的另一人製作色情物品共5罪，分別於2024年3月4日及28日，在青衣珀麗灣某單位與12歲的女童X非法性交；另在3月4日以流動手機錄製X的色情物品，包括20張照片；及在3月28日拍攝X的184張照片及9段影片；再於3月14日至17日，促致12歲的X製作色情物品，即以視像方式描劃X的乳房的一張相片。

官指被告對X沒有愛護僅利用其對性好奇犯案

勞官判刑時指，被告與事主X的對話主要環繞性話題，包括「有無睇過AV」、「鍾意睇邊類型AV」、「睇AV嘅時候會唔會自慰」、及「會大力地X你」等，勞官認為兩人並非正經的戀愛關係，X僅對性產生好奇心，她仍是處女，惟被告卻利用X對性的好奇犯案，以滿足自己的性需要。勞官直指，若被告真的愛護X，當X提及想飲酒時，被告必然會勸諭X不要飲酒，惟被告建議X飲濃烈的茅台。

勞官續斥，被告向X撒謊自己年僅28歲，亦沒有將對方介紹給家人及朋友，明顯二人不是長遠及穩定的關係。被告與X存在年齡差距，二人沒有共同的興趣及生活圈子，被告有一定教育程度，可謂是專業人士，相反X年僅12歲，未曾探索社會，亦沒有性經驗。勞官指，被告有計劃將X帶到住所性交，在案中是積極及主動的角色（Proactive Role）。

報告指X對事件感羞愧出現性創傷

勞官另稱，若被告真的關心X，便不會無視X的意願，在性交過程中脫去安全套，被告必然會保護X，而做足安全措施。再加上，被告的母親提及，被告有交往穩定的女朋友，在被告還押期間探望被告，惟被告在與臨床心理學家會面時，卻指自己在2019年時已與對方分手。勞官認為，被告沒有説出真相，認為被告母親的説法較可信。

勞官引述事主X的創傷報告，X表示想將記憶抹去，感覺羞愧，望法庭能判處被告監禁。報告中反映，X雖然沒有因本案患抑鬱及焦慮症，惟出現性創傷，X在學校的性教育課堂中，因回想起本案，而中途離開課室。儘管X不需要心理輔導，惟建議X的家人與X發展長遠的健康關係。

交友App認識首見面即奪初夜兼拍片

案情指，女童X事發時為12歲中一學生，被告則是39歲律師，惟被告向X透露自己年僅28、29歲。二人在去年1月下旬或2月初，透過交友程式Heymandi認識，他們於3月4日上午9時許在南昌地鐵站首次見面，並前往馬灣的沙灘。被告在沙灘上親吻X的嘴唇，其後將X帶至其住所。二人先在單位內進食，當X喝水時，被告開始親吻X，X表示想休息一下，被告便將X帶至其臥室。

X躺在臥室的床上，被告要求X脫掉衣服，當X脫光衣服後，被告親吻X的嘴唇，並用手撫摸X的胸部及下體約數分鐘。被告其後將手指插入X的陰道，並要求與X發生性行為。X同意後，被告脫去內褲，並戴上安全套，將下體插入X的陰道，被告在過程中更用手機拍攝了20張X的裸體照片，X在是次事件前仍是處女。

性交期間脫去安全套惹女童生氣

在同月28日，被告再與X會面後一同前往被告的住所，X抵達單位後，出於好奇便喝下1至2罐啤酒，被告其後要求X再度與自己發生性行為。X同意並脫去衣服，更多喝了一些啤酒，因而開始感到頭暈。被告在床上親吻X的嘴唇，並將下體插入X的陰道。被告起初有使用安全套，惟在性交期間取下安全套。 X感生氣並指責被告，惟被告仍在沒有使用安全套的情況下繼續與X性交。另外，X亦有為被告口交，被告用手機拍攝下發生性行為的過程，共拍攝了184張照片及錄製了9段影片。當晚，被告將部分影片發送給X。

去年5月4日，X的父親Y檢查X的手機時，發現手機中有X與被告之間的Telegram聊天記錄，以及一些X裸體或半裸的自拍照。經Y詢問，X承認曾與被告發生性行為。翌日，X的父親報警求助。警方調查X與被告的對話内容時，發現被告在首次犯案當日，曾問X是否有看過成人影片及自慰，X則回應「有」。被告犯案後，與X談論該性行為的過程，並表示愛及想念X，要求X拍攝胸部及自慰的照片及影像給他，X在3月17日應被告要求傳送一張胸部照片。被告在第二次犯案前， 建議X在醉酒後嘗試為其口交，X問被告是否會戴安全套，被告則回應「對安全套過敏」。

案件編號：DCCC3/2025

法庭記者：黃巧兒