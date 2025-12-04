Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火︱逾140家庭醫生參與義診 涵170個服務點包括4間私家醫院

社會
更新時間：12:19 2025-12-04 HKT
發佈時間：12:19 2025-12-04 HKT

基層醫療署宣布，設立家庭醫生義診計劃支援受大埔宏福苑火災影響的居民，現時有逾140名私營家庭醫生參加義診計劃，涵蓋170個服務點，當中包括4間私家醫院。受影響居民可由即日起至明年2月28日，經康健中心安排接受最多3次免費診症。服務範圍包括處方藥物、病歷所需藥物補充、跟進火災後創傷（如呼吸系統疾病），以及處理相關壓力和焦慮症狀。

不受居住地點限制

基層醫療署指，全港18區康健中心將作為樞紐，安排個案經理全面跟進受影響居民的需要，個案經理會按情況和居民意願，配對私營醫療界別家庭醫生義診或醫管局家庭醫學門診服務。有醫療需要的居民可致電任何一間康健中心熱線電話或親身前往尋求協助，不受居住地點限制。康健中心會員亦可直接聯絡所屬康健中心。熱線電話已載列於基層醫療署康健中心網頁。

基層醫療署設立家庭醫生義診計劃，支援受大埔宏福苑火災影響的居民。

正統籌中醫義診 詳情稍後公布

醫管局早前已宣布為受影響居民提供全額醫療費用減免，涵蓋家庭醫學門診。康健中心的個案經理亦會協助居民配對醫管局家庭醫學門診服務，至今已提供超過300人次的服務。除了配對診症服務，康健中心亦為受影響居民提供個人化個案管理服務，包括協調覆診安排、覆配藥物事宜、轉介接受特殊醫療、護理和藥物服務，以及心理支援。居民可通過熱線電話登記，無需親自前往中心。應急過渡性房屋營運商和社會福利署社工亦可協助轉介有需要的居民至康健中心。

基層醫療署統籌於臨時庇護中心設立的醫療站將維持運作，直至中心關閉，至今已為超過2,000人次提供醫療及心理支援服務。基層醫療署感謝私營醫療界別的積極支援，並呼籲有意參加義診計劃的家庭醫生聯絡基層醫療署（電郵：[email protected]）。基層醫療署亦正透過醫衞局中醫藥處統籌中醫義診服務，詳情稍後公布。

