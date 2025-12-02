Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

持牌旅行社「幸運假期」突結業 1500顧客受影響 旅監局：周一才通知

社會
更新時間：23:01 2025-12-02 HKT
發佈時間：23:01 2025-12-02 HKT

持牌旅行社「幸運假期」今日（2日）突然停業，據旅監局資料，受影響顧客人數約1,500人次，涉約170萬港元旅費。

幸運假期於昨日（1日）書面通知旅監局，有意於今日停止經營旅行代理商業務，旅監局隨即展開撤銷旅行代理商牌照程序，並嚴正提醒幸運假期須即時停止接受新的旅遊服務預訂，妥善處理與顧客已訂立的旅遊服務訂單，包括退款。

停業通知須不少於14日

不過根據《旅遊業條例》規定，如果持牌旅行社有意停止經營旅行代理商業務，必須於業務停止前不少於14日，以書面方式通知旅監局。鑑於幸運假期未有按照《條例》行事，旅監局要就此展開調查，並視乎結果跟進檢控程序，並就欺詐或其他涉嫌違法行為與相關執法機構跟進。

幸運假期業務名稱為「醉美中國」、「醉美遊中國」、「醉美遊」，牌照號碼為「351029」。翻查旅議會網頁，幸運假期總行位於觀塘開源道，另有6間分行遍佈港九新界。

根據《條例》，外遊旅客如持有蓋上旅遊業賠償基金印花的外遊費收據，並因持牌旅行代理商倒閉而損失外遊費，可向旅監局申請特惠賠償，賠償金額最高為損失的外遊費的90%。旅監局表示，會向受影響顧客提供賠償基金索償資料，並會按照《條例》及賠償基金程序處理相關申請。如有查詢，可於星期一至五早上9時至晚上6時致電旅遊業賠償基金熱線 (852) 3916 3218。

