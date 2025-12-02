認虛報有人穿「光復香港」字樣T恤 無業男浪費警力判囚1個月緩刑3年 賠償政府800元

56歲無業男今年9月向警方虛報太子地鐵站出口，有一群人身穿寫有「光復香港」字樣的黑色衣服，事後解釋自稱患有精神分裂症。無業男今於西九龍裁判法院承認一項導致警力的浪費罪，被判囚1個月，緩刑3年，另須向政府支付800元賠償。

被告尹善威，被控於2025年9月10日，在香港明知而向一名警察通訊員作出虛報，內容傾向方顯示他有對警方的調查具關鍵作用的資料，即向警方虛報於太子地鐵站B1出口有一班人著住有「光復香港」字樣的黑色衫，因而導致警力的浪費。

利用電話亭報假案 警靠CCTV及情報揭身份

案發當日約中午時分，一名警察通訊員接到有男子報案，稱看到太子地鐵站B1出口有一群人身穿印有「光復香港」字樣的黑色T恤。3名警員及一名警長遂到現場搜查，無發現異常或上述人群，警方無法回撥電話至報案男子，因電話是在地鐵站外的電話亭撥出，搜查電話亭後亦無發現。

警方調查閉路電視片段及情報，揭發被告身份，今年9月12日作出拘捕。查問下被告聲稱自1997年起患精神分裂症，並且是瑪嘉烈醫院的門診病人。被告同日在監護人陪同下進行錄影會面，警誡下承認向警方提供虛假訊息，以及從未見過他提到的人士。被告其後被送往葵涌醫院接受治療，11月17日出院。

事件中共派出4名警察處理報案，浪費了228分鐘，以及795.15元警察薪金。

案件編號：WKCC5236/2025

法庭記者：雷璟怡