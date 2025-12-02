涉駕輕型貨車慈雲山撞斃過路婦 52歲男子被控危駕致他人死亡罪
更新時間：15:59 2025-12-02
發佈時間：15:59 2025-12-02
發佈時間：15:59 2025-12-02 HKT
慈雲山本月中發生奪命車禍，52歲男子涉嫌駕駛輕型貨車時，意外撞斃過路七旬婦，被控危險駕駛引致他人死亡罪。案件今早在觀塘裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後至明年3月3日再訊，待警方進一步調查，獲裁判官批准，期間被告獲准以1萬元保釋候訊、不準離開香港及須到警署報到等。
被告何漢倫，沒有報稱職業，被控危險駕駛引致他人死亡罪。控罪指被告於2025年11月17日，在慈雲山崇華街近燈柱，在道路上危險駕駛輕型貨車，引致黎掌娣死亡。
案件編號：KTCC2300/2025
法庭記者：黃巧兒
