大埔宏福苑五級火｜ 孫玉菡：身故傭工大約可獲80萬、傷者獲5至10萬補償

大埔宏福苑五級火釀成151人死亡及79人受傷，當中包括多名外籍家庭傭工。勞工及福利局局長孫玉菡今日（2日）下午聯同菲律賓移工部部長Hans Leo J. Cacdac在政府總部會見傳媒。孫玉菡表示，會向大火中不幸身故的外僱發放總數近80萬元賠償，當中包括50萬元法定保償，20萬元一筆過慰問金等。

至於受傷的外傭，則可按住院的日數發放一筆過5萬元或10萬元的慰問金，視乎留在醫院的日數而定。生還、平安的外傭則會獲一筆過2萬元。此外，受傷及平安的外僱均可獲發2,000元儲值額的八達通。

孫玉菡表示，共235名外僱在宏福苑工作，當中10人死、3人受傷、192人安全、另有30人仍失蹤。孫補充，根據目前掌握資料，有235位外傭在宏福苑工作，當中94人來自菲律賓、141人來自印尼，沒有其他國家。

一度危殆菲傭正安排回國團聚

菲律賓移工部部長Hans Leo J. Cacdac表示，菲律賓政府正與香港政府緊密合作，支援受影響外傭及家屬。他表示，領事館已為倖存者提供臨時住宿、基本物資，並協助補辦在火災中遺失的移民及身份文件，同時與香港入境處合作，加快處理手續。

他又提到，一名曾危殆並入住深切治療部的菲籍女傭目前情況穩定，正安排她日後回國與家人團聚。對於罹難的外傭，已向其家屬提供財務等協助。

10善團同意配合「一戶一社工」

孫玉菡說，火警後大量慈善團體到場派發現金，指雖然出於善意，但令居民需要重複填表，增加不便。故政府今日與10間主要慈善團體會面，商討統一派發援助的方式。各團體同意日後一律透過政府的「一戶一社工」模式處理，居民無需重複申請，由社工主動審視個案及代為辦理申請流程，再將支票或物資直接送交住戶。

政府亦呼籲其他慈善團體如欲提供援助，避免在現場擺檔收集資料，改為與社工合作，達至「一站式」服務，免得受災居民「四圍頻撲」。

記者：陳俊豪

攝影：何君健