宏福苑五級火︱16歲女與嫲嫲叔叔同失聯 兄長證實全罹難 男友攜畢業公仔道別：晚安凱琪

大埔宏福苑五級火災造成至少146人死亡，多名居民家屬連日來焦急尋找失聯親人。其中，16歲女生黎凱琪與爺爺、嫲嫲及叔叔同住宏泰閣，據悉事發當日（11月26日），她曾向男友發出「火燭了」「好辛苦」的短訊，之後便杳無音訊。家屬及其男朋友連日來苦苦等待，盼能收到好消息。然而，昨日（11月30日）下午，黎凱琪的兄長透過社交平台沉痛公布，確認凱琪、叔叔及嫲嫲三人已不幸罹難；其男友亦發文向凱琪道別。消息一出，令人心碎，不少網民留言安慰，希望他們能節哀順變。

黎凱琪兄長發文證實離世消息

一名相信是凱琪哥哥的網民昨日在社交平台Threads發文：「今日已經確認妹妹、嫲嫲、叔叔三位都已經離開咗。我哋都仲消化緊呢件事，希望大家理解。呢刻最需要嘅係俾（畀）屋企人空間同安靜，大家唔使再特別留言安慰，多謝大家嘅關心同體諒。」

男友買Melody畢業公仔告別凱琪

男友則為凱琪購買了她生前要求的Melody畢業公仔及花束，以表哀悼。他於昨日傍晚發文，感謝網民關心，並向女友告別，「雖然結果唔好，但係未來仲有路要行，Baby你行先啦，一路好走」。最後，他向凱琪許下承諾：「我會照顧好自己㗎啦，晚安凱琪。」

「好辛苦」訊息後音訊全無

黎凱琪與年過七旬的嫲嫲及叔叔同住於宏泰閣1605室。其男友梁先生透露，凱琪當日考試放學回家後，下午3時許仍透過WhatsApp保持聯繫。3時08分，她傳來「火燭了」、「隔籬屋」的訊息；7分鐘後再報稱「燒到過嚟」；至3時23分，她發出最後一句「好辛苦」後便音訊全無，生死未卜。

當時凱琪的爺爺幸身處樓下，未被波及，並於當晚被家人尋回。然而，凱琪、嫲嫲與叔叔三人依然下落不明。梁先生與凱琪的兄長連日來不斷致電消防熱線，多次確認單位位置與門牌，亦疲奔於社區中心、醫院，甚至親赴火災現場，翻看警方與消防部門公開的遺體照片，卻未獲任何線索。他們其後轉而在Threads發文求助，冀透過網絡與媒體的力量，早日尋回家人蹤跡。

網民淚目：佢會喺遠處守護你㗎

網絡尋人發起以來，無數網民持續關注凱琪的安危。當得知凱琪不幸罹難後，許多網民紛紛湧入相關帖文留言，向梁先生及凱琪兄長致以慰問，寫下「保重」、「RIP」等字句，希望他們節哀順變。

梁先生的告別帖文尤其觸動人心，留言區湧現大量哀悼與安慰的訊息。有網民難掩悲痛：「呢兩日已經無喊，但一睇到男朋友呢個post我真係直接噴淚」、「Melody畢業公仔...凱琪真係喺呢個世界上畢業喇，但佢永遠活喺你心入面，請你多保重，偶爾話畀佢聽你以後嘅所見所聞吧，佢會喺遠處守護你㗎」；更有不少人因結尾一句「晚安凱琪」而淚目：「睇到晚安凱琪呢四隻字喊咗」。

資料來源：Threads