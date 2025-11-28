Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜16歲女生與嫲嫲叔叔同失聯 曾留言「燒到過嚟」移加港人託友尋雙親

突發
更新時間：04:36 2025-11-28 HKT
發佈時間：04:36 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，奪去多人生命，多名居民至今仍然失聯，家屬日夜奔走尋人，盼在混亂中找到一線希望。其中16歲女學生黎凱琪至今仍失聯，其家人憂心如焚，四處尋親仍未有消息。

黎凱琪與70多歲嫲嫲及叔叔同住宏泰閣1605室。她的男友梁先生指，凱琪考試放學後回家，下午3時許曾透過WhatsApp報告情況。她於3時08分表示「火燭了 隔籬屋」，3時15分再傳短訊稱「燒到過嚟」，至3時23分發出最後一句「好辛苦」後便失去聯絡。自此再無音訊。

其爺爺事發時剛巧在樓下，幸未受牽連，家人已在當晚把他尋回。然而凱琪、嫲嫲及叔叔的下落依然全無頭緒。梁先生與凱琪的哥哥已多次聯絡消防熱線，並獲回電再三確認單位門牌與位置；兩人亦到社區中心、醫院尋找，甚至到火場現場查看警方及消防公布的遺體照片，仍未能找到家人。他們其後亦在社交平台Threads發帖，希望透過網絡與傳媒協助盡快尋回親人。

火災後大量居民被迫疏散，部分人無家可歸，只能暫時在附近廣福邨平台通宵留守，有市民蓋着棉被在戶外打瞌睡休息。熱心街坊自發送來棉被、樽裝水、麵包等物資，平台一度成為臨時物資站。

市民余先生昨日亦到場，原希望協助照顧在火場一帶可能受困的動物。惟他透露，友人的父母亦居住於宏福苑，至今仍失去聯絡，「搵咗好耐都搵唔到，心慌」，於是拜託他在場協助留意任何可能的線索，但暫時仍未有發現。

宏福苑大火造成重大傷亡與失蹤，消防仍在多個單位搜救，家屬焦急守候，希望盡快等到確切消息。

