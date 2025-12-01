兩狎9歲堂妹事隔8年被控 現年23歲堂兄3罪成還押候判

10年前13歲堂兄與9歲堂妹在祖父家中玩耍期間，堂兄帶堂妹入廁所後上下其手，在其面前自瀆，又要求堂妹把玩陽具。堂兄同年某日在父親辦公室內，再要求堂妹為自己口交，用下體磨擦其私處。堂妹長大後抑鬱尋死揭發本案，現年23歲堂兄早前否認向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及非禮等3罪受審，暫委法官黃國輝今於區域法院裁決指，被告顯然知道行為不當，裁定全部3項罪成，還押被告至下月16日判刑。

現年23歲安全督導員N.T.H.被控2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪以及1項猥褻侵犯罪。現年19歲事主供稱首次案發時，被告最終向廁所洗手盤射精，辯方質疑指洗手盤約80厘米高，而被告當時13歲，身高約140多厘米，陽具不會高於80厘米。黃官今裁決認為被告當時陽具勃起，即使不高於80厘米，射精時也可能向上濺，事主說法並非不可能。事主憶述案發約10至15分鐘，辯方質疑當時家中成人均在屋內廁所外，廁所門設有安全鎖，成人應會發現事件。黃官則認為事隔10年，事主估計未必準確，若案發僅7、8分鐘，成人未必會察覺。

第2次事件中，事主供稱被告帶自己到祖父辦公室隔壁的父親辦公室犯案，辯方又質疑家人當時理應發現事件。黃官反駁事主當時只曾為被告口交及坐在大腿上廝磨，被告沒有射精，時間相對較短，家人不察覺也不足為奇。事主指案發時自己坐在馬桶上被脫下內外褲，辯方質疑說法不合理。黃官反指需視乎內外褲材質如何，加上事主年幼身形嬌小，故不難脫下。

事主事發時年幼無知長大始作揭發可以理解

辯方再質疑事主庭上證供與警方錄取供詞有出入，黃官解釋女警筆錄時非一字不差，加上事主當時同時操廣東話及普通話，內容自然不及庭上多日盤問來得細緻。辯方最後質疑事主延誤了8年才告知輔導老師，黃官考慮到事主年幼無知，當日以為案發時只是與被告在玩耍，翌年便已移民台灣，直至中二接受性教育才明白錯誤，但當時為免父母擔心，影響家族關係，也沒有向友人以外的人披露，直至後來談戀愛後，情緒受困擾時方透露事件，黃官認為事主多年來心路歷程合理，可以理解，非刻意隱瞞。黃官指事主誠實可信可靠，接納其證供。

辯方提出無能力犯罪推定，指被告案發時不足14歲，無能力犯罪。黃官分析指被告當時升中二，心智正常，案發時要求事主不要外洩，又關上百葉簾，顯然知道行為不當，非頑皮搗蛋而已，遂推翻無能力犯罪推定，裁定被告2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及1項非禮罪成。

辯方求情指被告初犯，案發時代久遠，被告的記憶漸退，本案難以準備抗辯，案發時又不足14歲，堂兄妹之間不涉及違反誠信，被告只是因利乘便，不是主動相約犯案，事後事主也沒有抗拒被告，亦沒有重大創傷，希望法庭判處非即時監禁。黃官終拒絕索取感化官報告，表明考慮監禁式刑罰，索取勞教中心報告，將被告還押候判。

案件編號：DCCC1249/2023

法庭記者：陳子豪