化學博士鄺士山K Kwong認大圍站偷拍裙底  判處12個月感化令

前補習名師港大化學博士「K Kwong」去年情人節，在港鐵大圍站扶手電梯，用手機偷拍女途人裙底，遭男途人「斷正」。K Kwong 早前承認非法拍攝或觀察私密部位罪，今（12月1日）早上在沙田裁判法院接受判刑，署理主任裁判官鄭紀航接納報告內容，念被告初犯，判處他12個月感化令。

辯方指，早前為被告索取的感化令及社會服務令報告顯示，被告不適合做社會服務，惟建議被告進行感化，望法庭接納報告建議，判處被告感化令。

案情指，66歲被告鄺士山與28歲女事主X素未謀面，去年2月14日中午女事主身穿短裙通勤，在港鐵大圍站乘搭17號扶手電梯上行前往3號月台時，鄺士山站低女事主一級。57歲男途人在旁走過時，留意到鄺士山手持電話，鏡頭朝上拍攝裙底春光。男途人質問鄺士山，鄺士山馬上顯得緊張，意欲離去，但遭男途人截停及報警處理。警員到場拘捕鄺士山，他警誡下稱「我同意我部電話有呢啲資料，我唔知咩情況㩒咗掣拍咗片」。警員檢查電話，在內發現1條10秒片段，片段拍攝到女事主內褲。

66歲被告鄺士山報稱退休人士，承認於去年2月14日，在香港新界港鐵大圍站17號扶手電梯拍攝X的私密部位，而拍攝情況是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，及其為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得X同意。

案件編號：STCC 3395/2025

法庭記者：黃巧兒

