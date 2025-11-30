大埔宏福苑五級火︱紅十字會擴展心理支援熱線至24小時 另設消防處專屬服務

大埔宏福苑日前發生五級火警，逾千戶家庭受嚴重影響。香港紅十字會宣布，因應社區需求持續上升，今日（30日）起會提供24/7（24小時、每周7天）無間斷運作的心理支援熱線，服務對象包括受火災影響的大埔居民及有需要的市民。另外，紅十字會亦同步開設全天候的「香港紅十字會心理支援熱線 - 消防處專屬熱線」，全面支持守護市民的救援團隊，熱線同樣由明日起展開，至明年1月24日。

香港紅十字會又指，截至昨日（29日），已為超過1,000人次提供多元化的心理支援服務，包括熱線輔導、臨時庇護中心現場支援，以及在家屬認領遺體時的哀傷支援。

全民心理支援熱線： 5164 5040（24/7運作至2026年1月24日） 消防處專屬熱線： 5164 5040（24/7運作至2026年1月24日）

服務對象包括受火災影響的大埔居民及有需要的市民。香港紅十字會圖片

香港紅十字會表示，火災發生後，已迅速啟動緊急應變機制，與政府部門緊密協調，並在3小時內，本地賑災服務、急救及心理支援服務團隊連同義工，已經到達大埔民政事務處開放的臨時庇護中心及救援站，為受影響居民提供即時援助。

香港紅十字會臨床心理學家暨心理支援服務主管張依勵表示，災後心理復原是漫長的過程，會方致力為所有受事件影響的人士，包括前線救援人員及廣大市民，提供專業、持續的心理支援。透過這些服務，希望協助社區共建更堅韌的心理防護網。

