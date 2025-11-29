大埔宏福苑五級火｜香港紅十字會籌善款逾$7,000萬 200張床褥運庇護中心

大埔宏福苑五級大火造成逾 1,900 戶家庭受嚴重影響，香港紅十字會表示，於火警發生3小時內，該會迅速展開本地賑災工作，包括駐場急救服務、緊急現金援助、日常必需品派發、心理支援服務，以及協助居民進行災後恢復等。截至火災發生後翌日，該會已累計服務逾 1,400 人次，並派發超過 1,000 項物資，包括枕頭、棉被、床褥、充電器、個人 衛生用品等。

該會亦於26日至 28日啟動心理支援熱線，由逾20名曾受相關訓練的心理學家及心理急救義工輪值接聽，為受影響市民提供心理支援服務。同時，該會亦啟動了「香港紅十字會緊急及復原現金援助」計劃，首階段為期三個月，為已入住個別非牟利機構過渡性房屋的合資格家庭，因應其家庭需要而提供現金援助，以應付最迫切階段的日常開支，緩解燃眉之急。首階段完成以後，該會將持續跟進居民情況，

今次救援行動獲得眾多企業及機構積極響應，透過現金及應急物資捐贈，協助紅十字會更迅速有效地支持社區需求。該會新聞稿顯示，內地企業比亞迪、中國儒意、以及星展銀行（香港） 均捐助一千萬元，其他如ZA Bank及眾安國際等捐出一百萬元至五百萬元不等。

此外，身為香港紅十字會 EmpowerHer Network督導委員會成員的前港姐翁嘉穗積極協調， 海馬牌於火災發生後短時間內捐贈 200 張床褥，並迅速運抵庇護中心，讓受影響居民無需席地而睡；惠康超級市場亦捐贈價值港幣 10 萬元購物禮券，以及 E 電 EPowerSpot 捐贈 300 個充電器，以支援受災居民的生活所需與維持通訊。 截至 28 日下午 3 時，該會獲得公眾及企業捐款，累計籌得善款總額超過 7,000 萬港幣。