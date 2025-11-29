Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜房屋局豁免災民入住過渡屋租金 何永賢：會持續一段較長時間

社會
更新時間：00:20 2025-11-29 HKT
發佈時間：00:20 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑五級火除了造成重大人命傷亡，還令居民痛失家園，房屋局局長何永賢表示，當局會作出作特別安排，豁免災民入住過渡屋、中轉屋等租金。

何永賢在社交平台Facebook貼文表示，目前全港有空置單位的過渡性房屋項目全部候命，隨時準備接收宏福苑受影響居民。截至今日下午6時，共275個單位已投入服務、逾600名居民入住，項目包括大埔的「善樓」「樂善村」「策誠軒」，元朗的「博愛江夏圍村」「路德會雙魚薈」「路德會七星薈」，北區的「博愛昇平村」，黃大仙的「可悅居」，沙田的「樂和．東寓」，九龍城的「啟德．東寓」，及將軍澳的「邑庭居」。

她說，雖然大埔的過渡性房屋項目現時僅剩餘非常少量單位，但正如早前盤點，全港各個過渡性房屋項目到現在還有超過1100個單位待命，有需要的市民可致電3611 8482，向房屋局過渡性房屋專責小組查詢。

對於受影響居民擔心入住過渡性房屋的租金問題，何永賢表示，由於現時屬緊急情況，房屋局會作出特別安排，豁免受影響居民入住過渡性房屋的租金，而該免租安排預計會持續一段較長時間，房屋局也會與各營運機構進一步協調，有需要的居民可安心居住，專注處理其他事情。

同樣免租的房屋署中轉屋或臨時收容中心也有逾2000個單位或床位可支援受影響居民，市民可致電房署查詢：2658 4430。另外，有意入住房協暫租住屋項目及出租屋邨單位的受影響居民，則可致電2839 1393。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘失效 棚網初步達阻燃要求
04:07
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 當局指火警鐘失效 醫管局一員工遇難
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組入火場搜遺骸 憑特徵遺物助辨認
01:04
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組入火場搜遺骸 憑特徵遺物助辨認
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火│廉署拘7男1女 涉工程顧問、分判商及中間人 押疑犯赴「鴻毅建築師」搜證
01:33
大埔宏福苑五級火│廉署拘7男1女 涉工程顧問、分判商及中間人 押疑犯赴「鴻毅建築師」搜證
突發
5小時前
MAMA 2025丨朴寶劍帶領全場為大埔宏福苑火災罹難者默哀 開場氣氛嚴肅熄燈5分鐘致意
01:51
MAMA 2025丨朴寶劍帶領全場為大埔宏福苑火災罹難者默哀 開場氣氛嚴肅熄燈5分鐘致意
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜冰粒老闆為消防降溫 收義工電話即運冰到場 分文不收獲網民盛讚：真英雄
大埔宏福苑五級火｜冰粒老闆為消防降溫 收義工電話即運冰到場 分文不收獲網民盛讚：真英雄
生活百科
12小時前
大埔宏福苑大火｜網民質疑未用直升機、無人機、超高雲梯車 楊恩健逐一回應
02:17
大埔宏福苑大火｜網民質疑未用直升機、無人機、超高雲梯車 楊恩健逐一回應
社會
8小時前
大埔宏福苑五級火｜單親媽泣訴家園被毀 契媽契爺葬身火海 ：我可以做啲咩？
突發
3小時前
政府工程師洗黑錢逾626萬元及收賄 承認公職人員行為失當等6罪 押後12.16判刑
政府工程師收賄批工程合約予好友 持不明資金享受生活 認行為失當、洗黑錢逾626萬元等6罪候懲
社會
12小時前
70年代女星三子全部移民 與兒子美國見面身心疲累？ 獲新抱捱夜做一事：真的要好好的做人
70年代女星三子全部移民 與兒子美國見面身心疲累？ 獲新抱捱夜做一事：真的要好好的做人
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜網傳災民被困火海生死剖白 走廊救鄰居入屋 獲救一刻回望家園「什麼都想帶走...卻什麼都帶不走」
大埔宏福苑五級火｜網傳災民被困火海生死剖白 走廊救鄰居入屋 獲救一刻回望家園「什麼都想帶走...卻什麼都帶不走」
生活百科
11小時前