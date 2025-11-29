大埔宏福苑五級火｜房屋局豁免災民入住過渡屋租金 何永賢：會持續一段較長時間

大埔宏福苑五級火除了造成重大人命傷亡，還令居民痛失家園，房屋局局長何永賢表示，當局會作出作特別安排，豁免災民入住過渡屋、中轉屋等租金。

何永賢在社交平台Facebook貼文表示，目前全港有空置單位的過渡性房屋項目全部候命，隨時準備接收宏福苑受影響居民。截至今日下午6時，共275個單位已投入服務、逾600名居民入住，項目包括大埔的「善樓」「樂善村」「策誠軒」，元朗的「博愛江夏圍村」「路德會雙魚薈」「路德會七星薈」，北區的「博愛昇平村」，黃大仙的「可悅居」，沙田的「樂和．東寓」，九龍城的「啟德．東寓」，及將軍澳的「邑庭居」。

她說，雖然大埔的過渡性房屋項目現時僅剩餘非常少量單位，但正如早前盤點，全港各個過渡性房屋項目到現在還有超過1100個單位待命，有需要的市民可致電3611 8482，向房屋局過渡性房屋專責小組查詢。

對於受影響居民擔心入住過渡性房屋的租金問題，何永賢表示，由於現時屬緊急情況，房屋局會作出特別安排，豁免受影響居民入住過渡性房屋的租金，而該免租安排預計會持續一段較長時間，房屋局也會與各營運機構進一步協調，有需要的居民可安心居住，專注處理其他事情。

同樣免租的房屋署中轉屋或臨時收容中心也有逾2000個單位或床位可支援受影響居民，市民可致電房署查詢：2658 4430。另外，有意入住房協暫租住屋項目及出租屋邨單位的受影響居民，則可致電2839 1393。