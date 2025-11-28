六度與13歲舊生性交 蒙眼綁手拍色情片 已婚小學輔導主任認6罪候判

39歲已婚小學輔導主任一年間，六度在住所及酒店與13歲舊生性交，期間曾拍攝對方的色情影像。輔導主任今日在區域法院承認5項與年齡在16歲以下的女童非法性交罪及1項製作兒童色情物品罪，餘下1項與年齡在16歲以下的女童非法性交罪則存檔法庭。案件押後至明年1月8日下午判刑，以待索取事主創傷報告及被告心理報告，期間被告續准保釋候判。

事主割腕後得知父親找被告幫忙始揭事件

案情指，女童X生於2008年，被告王樂天於其小學任職輔導員。2013年女童就讀小一時，2人透過學校課外活動「創意思維」相識。女童每年都參與該活動直至小六，期間2人保持聯絡。女童小學畢業後，父親Y繼續與被告保持聯絡。前年9月19日中午左右，父親接獲中學社工來電告知，女童因故不快割腕，隨即致電女童查詢但女童拒絕透露，父親遂聯絡被告。翌晚，父親向女童交代已聯絡被告幫忙，女童臉色突變，先後透露與男友分手後因不開心割腕，2021年至2022年間曾與被告性交，被告沒有使用安全套，又曾提供藥物、拍攝裸照。

向警透露13歲受邀看狗結果遭被告性侵

女童其後錄影會面下透露，2021年6月至7月某日，被告邀請當時13歲的自己到其住所玩耍和看狗，2人原於梳化看短片，被告邀其至床上坐，被告開始撫摸女童大腿，女童不知如何拒絕，因為兩人相識已久，而且很信任被告。被告隨後脫下2人衣服，性交約30分鐘，期間沒有戴安全套，在體外射精。女童不知所措，認為被告行為不對。被告自此叫女童刪除兩人所有聊天紀錄。

被告曾將事主蒙眼綁手拍下性交片

其後1年多，女童每星期到被告住所1、2次，2人四度在住所及酒店性交，被告曾想肛交，女童怕痛拒絕；被告又曾將女童蒙眼綁手，拍下2人性交影片，女童事後表明不同意，惟被告不在意。被告曾戴安全套1次，惟感到不舒服不再使用，向女童提供避孕藥，直至2022年9月兩人關係結束為止。當時女童母親由內地回港，所以女童減少外出，以免向母親解釋。

事主認為遭受欺騙 被告卻稱本無對錯

女童坦言沒有喜歡被告，只有對老師的一點敬意，可以如朋友般嬉戲，又不知道自己與被告之間是甚麼關係，不認為是其女友，但2人關係比朋友更進一步。女童自覺遭被告欺騙，知道被告人有妻子，其行為明顯錯誤，然而被告卻稱事情本無對錯。後來有1名男子很喜歡女童，不停嘗試聯絡，女童每每感到緊張及有壓力，最終自殘，意識到可能因為男子行為與被告相似，勾起不愉快回憶，自覺危險遂向父母坦誠相告。被告最終於前年9月27日被捕，錄影會面中承認犯案。

被告承認非法性交與製作兒童色情物品6罪

被告王樂天被控於2021年6月至2022年9月三個不同日子，在香港北角孔雀道60號明園大廈第二期A座某室與年約13至14歲的女童X三度非法性交；以及期間製作兒童色情物品，即X的一條視頻。被告另被控在同一段時間內，分別在前述單位、明園大廈第二期B座某室及北角麥連街18號富薈炮台山酒店，與X非法性交。

案件編號：DCCC138/2025

法庭記者：陳子豪