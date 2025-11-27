大埔宏福苑五級火｜ 巿民到臨時庇護中心尋失聯朋友 居民憂街坊未逃離火場

大埔宏福苑昨日（26日）發生五級大火，最少44人死71受傷。大埔民政事務處亦於昨日（26日）開放社區會堂作臨時庇護中心，予有需要市民使用。《星島》記者今早到東昌街社區會堂，有居民得以僥倖在火勢未算猛烈時逃生，亦有巿民前來尋找朋友。

居民逃出生天 憂失聯街坊情況

住在宏福苑40多年的王先生憶述，事發當日下午2時，他在兒子的提醒下得悉宏昌閣大火，幸當時火勢不大，得以立即拍門通知鄰居從樓梯一同疏散。他表示離開宏福苑後很快就到達社區會堂，而社區會堂不論是住宿，還是吃喝都安排妥當。對於多人傷亡，王先生一度哽咽，表示「心情好差」，「死咗好多人」。

另一位在宏道閣住了41年的鄺先生表示，他出門時發現宏昌閣大火，幸能夠及時回家拿財物並通知鄰居及時逃生。他表示社區會堂安排很好，舉例指會為長者從醫院取得常用藥物。他今早有到宏福苑外觀察情況，發現現場火勢未完全撲滅。鄺先生在採訪時亦語帶哽咽，指身邊不少相熟的街坊、朋友仍然無法聯絡。

巿民到庇護中心尋找教友 惟「無消息」感無助

巿民陳生、陳太到來尋找朋友。他們從電視直播中看到朋友身處廣福邨社區會堂，於是特別前來尋找。他們亦表示事故「好恐怖」，希望居民都能及時逃生。代表教會前來尋找教友的蘇小姐表示，聯絡不到住在宏福苑的教友及其家人，她本身已到其他庇護中心找過，都未能找到教友的身影，「完全沒有任何消息」，感到很無助。

此外，亦有不少熱心市民到來運送物資。從南山邨而來的彭小姐為宏福苑居民送上禦寒衣服，她表示社區會堂內部井然有序，普遍災民情緒平靜，亦有專業人員現場進行心理輔導。今早到來擔任義工的林小姐表示，市民十分熱心，送來很多物資，甚至出現「太多」的情況。她又稱雖然現階段義工數量足夠，但明日仍然需要義工，明天都會繼續來幫助市民。

記者、攝影：曾智華

