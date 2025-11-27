Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

工程承辦商以假報價單詐屋苑26萬元工程費 官關注中標價是否合理 押後明年1月判刑

社會
更新時間：12:35 2025-11-27 HKT
發佈時間：12:35 2025-11-27 HKT

68歲工程承辦商承認提交假報價單，虛構另外2間公司的報價，以低價獲判私人屋苑16個小型維修工程項目，涉款逾26萬元。該承辦商今於東區裁判法院承認一項欺詐罪，主任裁判官張志偉認為需探討案發時被告提出的價錢是否符合市價，以及業主立案法團會否索償等。因此張官押後判刑至明年1月8日，期間被告獲准以5000元等條件保釋。

張官指出案中涉及被告虛構另外2間公司招標，最終獲判項目，關注被告當時奪標的價格是否符合市價，會否構成不合理得益。張官另關注業主立案法團會否循民事途徑追討賠償，因此押後判刑至明年1月8日，暫不為被告索取任何報告。

求情指雖低會奪工程惟沒有偷工減料

辯方早前已提交書面求情，今於庭上指出涉案16個工程項目已完成，沒有偷工減料或收到投訴。被告明白罪行嚴重性，會影響程序公義，小型維修工程亦有機會影響大廈結構及人命安全。

被告毛文佳，是大通渠務水電工程東主，他承認一項欺詐罪。控罪指毛於2017年8月至2023年5月期間，向新成中心業主立案法團訛稱駿華工程公司及順興水電裝修工程為真實的承辦商，及兩間承辦商曾就16個與新成中心有關的維修工程項目發出報價單，意圖詐騙而誘使業主立案法團把該16個項目判授予大通渠務及向大通渠務支付261,100元。

案件編號：ESCC2696/2025
法庭記者：雷璟怡

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
23分鐘前
大埔宏福苑五級火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火勢受控 李家超視察災場
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
01:51
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
影視圈
3小時前
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社會
4小時前
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
商業創科
2小時前
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
00:42
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
突發
6小時前
大埔宏福苑昨日發生五級大火，燃燒近一日後仍未完全救熄，已造成至少44人死亡、58人受傷。
02:15
大埔宏福苑五級火｜建造界指八座同維修易「火燒連環船」 學會斥發泡膠堵通風口「錯得離譜」
社會
6小時前
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
社會
7小時前