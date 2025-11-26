25歲大學生與未成年女友非法性交及肛交判囚2年 官：利用女事主年輕及性好奇犯案

前年23歲男子透過交友軟件結識15歲女童，兩人迅速墮入情網，交往期間多次進行非法性交及進行肛交。陪審團裁定他與21歲以下女童作出肛交罪成，他另承認5項與16歲以下女童非法性交罪。高等法院法官譚耀豪指，被告首次見面時以言語及行為引誘女童性交，主動脫褲露出陽具，又稱不少女童約12至13歲已有性經驗。譚官考慮到兩人當時為男女朋友關係，案發時快將16歲的女事主雖身體成熟但心智仍未成熟，被告利用未成年女友的年輕及性好奇犯案，判囚2年。

求情稱被告指公開「未銷毀嗰啲嘢」非性交片

早前陪審團以6比1被裁定江宇軒與21歲以下女童作出肛交罪成，即於2023年6月某日，在將軍澳寶盈花園8座住所內與X肛交。江宇軒開審前已承認5項與16歲以下女童非法性交罪，他承認曾於2023年2月至8月，在酒店、賓館及其住所內，與女方5度性交。

辯方求情時提及，現年25歲的江宇軒從小獨力克服讀寫障礙 ，正就讀浸會大學社會學系，本案令他曾面對停學，現時正修讀最後一年課程。江面對刑事檢控後壓力甚大，願意承擔刑責，亦因此患上抑鬱症。辯方強調本案不涉暴力行為，而被告恐嚇公開「未銷毀嗰啲嘢」，並非指性交時拍攝到X的照片及影片，而是指X出軌的證據。

事主事後患嚴重抑鬱焦慮創傷後遺症

譚官判刑指，被告與女事主X在Instagram認識，其後發展為情侶關係，拍拖約半年期間離離合合。雙方首次見面時，被告在酒店房間內脫褲展示陽具，又向X稱12至13歲女童發生性行為屬常事，15至16歲進行性交已不算太早。被告起初與X無套性交10秒，其後應X要求才戴上安全套性交。被告在部分性行為期間曾拍照及錄影，片段清楚拍到X容貌，被告保證很快便會刪除。被告曾分手後以威脅「未刪除個啲嘢」上傳至互聯網，X情緒崩潰向母親透露事件，X母親隨即報警。

譚官提到被告與X年齡差距為7年9個月，被告起初以言語及行為誘使X性交，亦沒有使用安全套，其後均是情侶在拍拖時戴安全套下性交及肛交，被告承認拍拖半年間曾與X性交近20次，亦承認曾在兩人性交期間拍照拍片，曾要求X服用避孕藥及安裝定位程式。X事後患上嚴重抑鬱症、焦慮症及創傷後遺症，經常採取逃避策略，建議需作心理治療。

官指被告利用事主年輕及性好奇犯案

譚官認為案件不涉暴力，不存在被告控制X的情況，雙方當時為相愛的男女朋友關係，但被告利用X的年輕及性好奇犯案，首次性交首10秒沒有使用安全套，最後數次性交時X似乎也不太情願與被告性交。雖然被告承認與X拍拖時性交近20次，譚官相信被告真誠悔改，重犯機會不大，判囚2年足以反映刑責。

對於被告與X分手後曾向X提出IG交友邀請，威脅把「未刪除個啲嘢」上傳至網上，譚官問被告是否已刪除兩人的性交照片及影片，否則後果十分嚴重，被告確認已刪除該些照片及影片，更補充指：「我用女事主X手機影，沒有留底」。

案件編號：HCCC274,275/2024

