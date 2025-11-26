中九龍繞道油麻地段12.21日開通 繁忙時間油麻地往九龍灣縮至5分鐘 即睇收費/車程

【中九龍繞道/收費/油麻地/九龍灣】連接西九龍及東九龍的中九龍繞道（油麻地段）將於12月21日（星期日）通車。繞道通車後，繁忙時間由油麻地往九龍灣的車程，可由約30分鐘縮短至約5分鐘，並有助紓緩中九龍地區的交通擠塞。

中九龍繞道全長4.7公里 採雙程三線設計

行政長長官李家超出席活動時宣布，中九龍繞道油麻地段將於12月21日正式開通。中九龍繞道（油麻地段）全長4.7公里，包括一段約3.9公里的隧道，採用雙程三線設計，連接西九龍的油麻地交匯處與東九龍的啟德發展區及九龍灣。

中九龍繞道車程 油麻地往九龍灣30分鐘縮至5分鐘

中九龍繞道（油麻地段）同時有助於減輕原有主要東西向交通走廊（例如龍翔道、亞皆老街、太子道西、漆咸道北、界限街等）的交通負荷，緩解交通擠塞，周邊地區如黃大仙、何文田及九龍城等亦可受惠，令整個九龍區的道路網絡效率得以大幅提升。在繁忙時間，由油麻地前往九龍灣的車程可由約30分鐘縮短至僅約5分鐘

繞道的西面出入口連接油麻地交匯處，方便駕駛者來往西九龍公路及連翔道等，前往香港（西）、葵涌、大嶼山及尖沙咀等地區。東面出入口則接駁啟德交匯處，可通往九龍灣、觀塘繞道及啟德郵輪碼頭等地。當局預計，新繞道能減輕龍翔道、界限街及太子道西等主要幹道的交通負荷，提升整個九龍區的道路網絡效率。

中九龍繞道收費明年收8元

政府今年7月公布，預計明年全線通車的中九龍繞道油麻地段收費劃一定為8元，較原先建議下調2元。當局指，會確保中九龍繞道部分路段（即油麻地段隧道）工程於今年年底完成後開通，預計安裝和測試「易通行」系統的相關工作將能配合中九龍繞道其餘路段（即九龍灣段隧道）的工程進度在明年完成，會爭取於2026年年中，中九龍繞道全線通車時開始實施收費。

工程穿越7條港鐵綫

中九龍繞道的工程規模浩大，走線貫穿油麻地、佐敦及啟德等鬧市，並穿越七條現有港鐵綫，施工難度極高。工程團隊採用嶄新科技及數碼化技術，在重置公共設施和臨時填海的同時，亦確保了社區日常運作及鄰近歷史建築物的安全。

路政署表示，現時承建商正進行系統最後測試及演練等最後階段工作，並與各部門及隧道管理公司為通車作好準備。有關具體的通車安排，將於稍後再作公布。