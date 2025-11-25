Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海峽兩岸暨港澳青年律師論壇 聚焦數字經濟法律新課題

更新時間：18:27 2025-11-25 HKT
發佈時間：18:27 2025-11-25 HKT

由香港律師會主辦的「海峽兩岸暨香港澳門青年律師論壇2025」，今日（25日）在香港科學園高錕會議中心舉行。論壇主題為「感智敢創、數智先鋒」（DARE），涵蓋數據與數字化、人工智能、機器人自動化及數字商務四大領域，旨在促進兩岸四地法律專業人士交流，共同應對數字經濟及科技發展帶來的法律新課題，並推動法律科技的創新與融合。

論壇吸引約310名律師透過線上線下參與，而自2011年首屆舉辦以來，論壇累計吸引近3,200名青年律師參與，現已發展成為大中華區法律界具影響力與代表性的年度專業盛事。律政司司長林定國透過視像祝賀論壇成功舉辦，並表示論壇為兩岸青年律師討論數字時代的共同法律挑戰提供了黃金機會。

業界領袖探討法律科技融合發展

律師會會長湯文龍在歡迎辭中指出，香港正處於法律、科技與地緣政治的匯聚點，人工智能、反洗錢框架、虛擬資產等浪潮重塑了合規要求，並定義了新一代法律領導力。他強調，律師會將持續優化律師行為監管框架，以應對日益複雜的挑戰，並呼籲業界加強協作。

中華全國律師協會副會長盛雷鳴表示，人工智能政策的制定已成為時代命題，呼籲同業擁抱科技的同時，堅守律師的專業責任。澳門律師公會理事會主席黃顯煇提到，法律與科技的融合是必然趨勢，律師應以開放心態迎接變革，主動學習科技知識。桃園律師公會陳韻如則認為，青年律師只要具備跨領域視野及面對新挑戰的勇氣，必定能夠在人工智能浪潮中站穩。

創新科技及工業局副局長張曼莉在主題演講中指出，香港憑藉其「超級連繫人」與「科技樞紐」的雙重角色，為海峽兩岸及香港和澳門的法律專業人士提供獨特平台，以減少各地專業知識差異、統一標準，並探索創新的人工智能法律解決方案。小紅書首席合規官管玥在專題分享中強調，必須為數據流通建立體系化、標準化與合規化的監管框架，並透過增強透明度及引入第三方監督來構建「合規信任」。

青年律師宣言 彰顯新生代法律人才共識

開幕環節後，逾20名來自海峽兩岸的律師代表共同參與了青年律師宣言環節，彰顯新生代法律人才的共識及願景。律師會與一邦國際網上仲調中心簽署了合作備忘錄，標誌著雙方在推動法律科技應用與實踐方面進入新階段。

論壇設有一場主論壇，主題為「數策引航：國家政策下的數字化法律新格局」。另設三大分論壇，分別探討人工智能的法律邊界與創新融合、機器人應用的法律生態與數智創新，以及電子商貿與低空經濟的法律新生態。律師會表示，將繼續致力推動科技領域發展，深化與海峽兩岸及各地律師團體的交流合作，共同促進律師對人工智能科技的理解和應用，以提升專業效能及服務質量。

