殘特奧會｜楊德強：已完成無障礙設施改裝工程 3項目已售出近千張門票 反應理想

全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會，將於12月8日至15日舉行。全運會統籌辦公室主任楊德強今早（25日）在電台節目表示，本港已舉辦一項大眾項目，並將承辦4個競賽項目，目前3個公開售票項目已售出近千張門票，形容反應理想。

楊德強：臨時無障礙改裝工程已全部完成

他指馬鞍山體育館及荃灣體育館，因平日主要開放予公眾使用，需進行較多臨時改裝工程，例如加設無障礙通道，並改裝更衣室及洗手間等，而相關工程現已全部完成，各項工作基本上已準備就緒。

楊德強說，4個競賽項目包括荃灣體育館舉行的特奧乒乓球和殘奧乒乓球（TT11組）、馬鞍山體育館舉行的輪椅擊劍，以及在啟德體藝館舉行的硬地滾球。他指啟德體育館本身是為大型賽事而設計，具備完善配套，包括運動員設施，觀眾席亦設有較多輪椅座位，因此無需進行大規模改裝。

對成功舉辦今屆殘特奧會充滿信心

楊補充，早前已在相關場地試辦多項同類型賽事，參與的選手及人員均給予正面回饋。其中多項賽事亦邀請內地相關體育組織、政府部門及官員來港觀摩，他們對本港籌備工作表示滿意，故對成功舉辦今屆殘特奧會充滿信心。

接待安排方面，楊德強表示，運動員將入住酒店，大會將安排專車及無障礙車輛接送他們往返比賽場地及機場。他舉例，9月初曾舉行輪椅舞蹈比賽，過程順利且反應熱烈。即使在賽事結束後翌日懸掛八號風球，大會仍能順利將百多名運動員及技術官員送往機場，為接待工作累積了寶貴經驗。

門票分配會因應銷售彈性調整

門票發售方面，楊德強透露，今次門票以「項目通」形式發售，持票人可憑一張門票觀看該項目的所有場次。以硬地滾球為例，整個賽事為期6天，購買一張門票即可由10月9日至14日觀看所有賽事。門票統一定價為人民幣10元（約11港元）。他續指，啟德體藝館可容納4,000多名觀眾，目前計劃將一半門票公開發售，另一半預留予贊助機構及旅行社，但會因應銷售情況彈性調整。

在3個公開售票項目中，包括硬地滾球、輪椅擊劍及乒乓球，楊德強說，目前已售出近千張門票，認為目前門票銷售反應理想，暫未安排售票的特奧乒乓球項目則免費派發門票。

全運會延至11月避颱風 證明安排得宜

總結本屆全運會，楊德強指出，今屆首次由粵港澳三地聯合主辦，屬嶄新嘗試。而賽事由以往慣常的9月延後至11月舉行，以避開颱風及極端天氣，證明安排得宜，效果理想。無論是運動員表現或觀眾反應均十分熱烈及投入。

他補充，香港是根據場地條件及運動員實力，經深思熟慮後揀選承辧8個項目，其中將三項鐵人賽事安排於中環海濱，及沙灘排球在維園舉行，參賽者及市民反應俱佳。兩項賽事均達到國際水平，更有國際體育組織表示希望香港日後可沿用相同場地舉辦更多賽事。

