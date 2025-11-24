殘特奧會︱李家超向香港代表團授旗 羅淑佩勉出賽健兒突破自己、勇於追夢

全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會香港特區代表團今日（24日）於調景嶺體育館舉行授旗儀式，行政長官李家超為香港代表團授旗，香港代表團團長文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭，共同為香港運動員打氣。

羅淑佩致辭時表示，距離殘特奧會開幕尚餘14日，各項籌備已進入衝刺階段。香港殘疾運動員近年在多項國際大型賽事屢創佳績，例如在2024年巴黎殘奧會中，港隊獲得3金4銀1銅，反映香港殘疾運動員十分優秀，亦印證本港精英培訓方向正確。

她亦透露，在2025至2026年度，特區政府對體院的撥款和預算超過10億港元，培訓逾1,600名精英運動員，並支持6個「A級」和4個「B級」的殘疾人精英運動項目發展。今年4月，體院在政府支持下為殘疾運動員提供資助，讓更多殘疾人士投身運動界，優化培訓階梯。羅淑佩亦感謝賽馬會對香港賽區籌備工作的支持，指對方捐助4.5億港元贊助支持香港賽區的籌備。

羅淑佩又指，非常榮幸再一次以香港代表團團長身份接過由行政長官親自授予的香港特別行政區區旗，萬分期待280位參賽健兒能突破自己，勇於追夢，在12月8至15日舉行的殘特奧會再創佳績。

賽事安排方面，除了在9月份已經舉行的輪椅舞蹈，今屆殘特奧會有多個比賽項目會落戶香港，如在荃灣體育館舉行的特奧乒乓球和殘奧乒乓球（TT11組）；於馬鞍山體育館舉行的輪椅擊劍；於啟德體育館舉行的硬地滾球等，港隊屆時將在主場作戰。羅淑佩希望參與殘特奧會的運動員都能享受比賽過程，突破自我，為夢想拼搏。

中國香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻致辭時指，香港殘疾運動員能夠在多個國際賽事獲得佳績，除了自身的精湛技術、努力和鬥志外，更是有賴政府、教練和全港市民的支持。她又鼓勵運動員稱：「希望你們能夠創造光榮時刻，要謹記香港市民會為你們搖旗吶喊，為你們歡呼喝采的。」

今屆殘特奧會將於12月8日至15日在廣東、香港及澳門舉行。香港特區派出歷來規模最大的代表團參加，包括超過280位運動員出戰14個殘運會競賽項目、4個殘運會大眾項目及7個特奧會項目。

記者：曾智華

攝影：何君健