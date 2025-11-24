殘特奧會火炬傳遞︱11.29粵港澳深四地同步舉行 即睇香港賽區路線及封路詳情

殘特奧會火炬傳遞｜為迎接12月8日全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）正式開幕，香港、澳門、廣州、深圳四個城市將於11月29日同步舉行殘特奧會火炬傳遞。四個城市各有50名火炬手，合共200名參與。深圳將於上午9時舉行啟動儀式，而香港、澳門和廣州則於上午9時30分舉行起跑儀式，四地同步展開火炬傳遞。火炬傳遞結束後，各城市代表會將火種送回廣州，並於下午約5時在廣東奧林匹克體育中心舉行融火儀式，以銜接殘特奧會開幕式場內火炬傳遞及燃點主火炬。

香港站火炬傳遞途經多個標誌性地標

香港站的火炬傳遞儀式將於11月29日上午9時30分開始，路線全長約9公里，其中跑步距離約佔3.4公里，共分為五段。起點設於添馬政府總部，途經中西區海濱長廊（中環段）、灣仔臨時海濱花園、香港回歸祖國紀念碑及金紫荊廣場。第二段火炬手將乘坐天星小輪橫渡維多利亞港。隨後進入第三段尖沙咀段，由尖沙咀天星碼頭巴士總站經梳士巴利道至麼地里，途經香港文化中心及香港藝術館。第四段火炬手將乘坐開篷巴士前往香港啟德體育園巴士站。最後進入第五段啟德體育園範圍，途經啟德青年運動場正門銅像，轉入啟德青年運動場，沿場內跑道傳遞火炬，由最後一名火炬手點燃火盆並進行收火儀式。

全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強表示，香港賽區的火炬手由各界別組成，包括體育界、贊助機構、義工、青年、殘疾人士和少數族裔。其中包含來自體育界的不同殘疾類別運動員，充分展現香港作為一個多元、開放和共融的城市。楊德強亦讚揚義工在賽事期間於多個崗位提供重要支援，並感謝每位義工的無私付出和熱誠服務，特別是殘疾義工的參與，使今屆殘特奧會更為多元和精彩。

本屆殘特奧會香港特區派出歷來規模最大的代表團參加，包括超過280位運動員。

道路管制安排

為配合火炬傳遞活動，警方和運輸署將實施相應的道路管制和公共運輸安排。火炬傳遞期間，灣仔北、尖沙咀海旁及啟德體育園一帶的路段將實施封路及特別交通安排。所有受影響道路將在火炬傳遞後適時開放。

灣仔北封路詳情

金紫荊廣場外的一段博覽道東將於上午8時起封閉。

博覽道、中環及灣仔繞道隧道（東行）往博覽道的支路，以及博覽道東將於上午9時起封閉。

龍和道及鴻興道等一帶道路將間歇性封閉。

尖沙咀海旁一帶封路詳情

梳士巴利道、廣東道、九龍公園徑、漢口道、彌敦道、中間道、漆咸道南、康運徑、麼地里及紅磡繞道等將於上午8時30分起封閉。

康莊道、漆咸道北、東九龍走廊將間歇性封閉。

啟德體育園一帶封路詳情

宋皇臺道啟德青年運動場旁的上落客區將於上午8時起封閉。

東九龍走廊、九龍城道及宋皇臺道將間歇性封閉。

此外，中西區海濱長廊（中環段）部分路段、金紫荊廣場和灣仔臨時海濱花園亦將在活動期間臨時封閉。

限制飛行區

警方將於11月29日上午8時30分至中午12時，在火炬傳遞路線向外伸延兩公里範圍設立臨時限制飛行區。除獲正式授權的小型無人機外，其他小型無人機將被限制進入。相關的臨時限制飛行區詳情將載於小型無人機電子平台「SUA一站通」。

公共運輸安排

為配合殘特奧會火炬傳遞香港站當日上午警方於灣仔北及尖沙咀實施的臨時道路封閉及交通管制措施，行經灣仔博覽道東、尖沙咀碼頭巴士總站、彌敦道及梳士巴利道一帶受影響路段，合共58條專營巴士路線及五條專線小巴路線將由當日首班車起調整服務。九巴8P號線（海逸豪園—尖沙咀（循環線））將會暫停服務。其餘受影響巴士及小巴路線，則需臨時改道或停用／遷移於受影響地區內的相關站點，並會於道路重開後陸續恢復正常運作。相關公共運輸服務營辦商將會張貼通告，通知受影響乘客有關服務調整的安排。

根據火炬傳遞的路線，火炬亦會以渡輪及開篷巴士運送至啟德體育園，沿途將會有臨時管控措施。灣仔—尖沙咀渡輪航線預計在上午約9時30分至10時45分期間，或會因應實際情況而需臨時調整服務。灣仔北、西九龍及東九龍的交通亦會較為繁忙。運輸署呼籲前往受影響地區的市民和旅客，應預早計劃行程，預留充裕交通時間，並盡量使用鐵路服務，避免駕車前往有關路段。