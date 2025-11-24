Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

粵車南下｜首輪1700名額爆滿 中籤者12.9接受申請 12.23起可駕車來港

社會
更新時間：13:01 2025-11-24 HKT
發佈時間：13:01 2025-11-24 HKT

粵車最快下月23日可進入市區，有意申請者須先透過內地「粵車南下信息管理服務系統」登記抽籤，中籤者才可正式申請。《星島頭條》今日（24日）翻查廣東省公安廳資料，網站顯示，昨日（23日）已公布首批12月名額共有2,388人登記抽籤，1,700個名額已全數發出。

內地4市660萬車輛合資格參與「粵車南下」

根據粵方提供資料，廣州、珠海、江門、中山4個城市符合資格參與「粵車南下」車輛約660萬輛。「粵車南下信息管理服務系統」在本月1日上午9時起開放登記抽籤，上周四（20日）截止。登記抽籤者須填報內地身份證及車輛證明文件、以及內地和香港駕駛執照等。

而系統將在12月9日上午9時起，再接受中籤者申請。而在12月23日0時起，獲准的廣東私家車車主便可在成功預約後，駕車經港珠澳大橋珠海公路口岸駛入香港市區。

記者：謝宗英

相關新聞：

粵車南下｜陳美寶：首階段實施一周反應理想 嚴重違規粵車將禁再申請

粵車南下｜運輸署推教學短片 入境香港市區牌證申請程序六步走

粵車南下｜自動化轉機停車場11.15啟用 30分鐘內完成泊車流程 二期泊位料增至3000個

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
8小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
16小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
12小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前