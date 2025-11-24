粵車南下｜首輪1700名額爆滿 中籤者12.9接受申請 12.23起可駕車來港

粵車最快下月23日可進入市區，有意申請者須先透過內地「粵車南下信息管理服務系統」登記抽籤，中籤者才可正式申請。《星島頭條》今日（24日）翻查廣東省公安廳資料，網站顯示，昨日（23日）已公布首批12月名額共有2,388人登記抽籤，1,700個名額已全數發出。

內地4市660萬車輛合資格參與「粵車南下」

根據粵方提供資料，廣州、珠海、江門、中山4個城市符合資格參與「粵車南下」車輛約660萬輛。「粵車南下信息管理服務系統」在本月1日上午9時起開放登記抽籤，上周四（20日）截止。登記抽籤者須填報內地身份證及車輛證明文件、以及內地和香港駕駛執照等。

而系統將在12月9日上午9時起，再接受中籤者申請。而在12月23日0時起，獲准的廣東私家車車主便可在成功預約後，駕車經港珠澳大橋珠海公路口岸駛入香港市區。

記者：謝宗英

相關新聞：

粵車南下｜陳美寶：首階段實施一周反應理想 嚴重違規粵車將禁再申請

粵車南下｜運輸署推教學短片 入境香港市區牌證申請程序六步走

粵車南下｜自動化轉機停車場11.15啟用 30分鐘內完成泊車流程 二期泊位料增至3000個