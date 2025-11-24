涉踢醉酒乘客面部 港鐵職員被控普通襲擊 簽保守行為2年了結

31歲港鐵男職員涉嫌於去年4月，在油塘站閘內範圍踢臥地的醉酒乘客面部，早前被控一項襲擊致造成身體傷害罪，原訂今於觀塘裁判法院開審。控方庭上申請改控普通襲擊罪，獲裁判官丘國新批准。經控辯雙方同意，丘官批准被告以1500元自簽守行為24個月，被告另需支付300元訟費，控罪獲撤回。

被告曾裕揚，報稱為港鐵職員，他今由大律師劉偉聰代表。控罪指，被告於2024年4月28日，在九龍油塘地鐵站已付費區域內襲擊男子柯偉品。

閉路電視揭被告踢事主面部

案情指，去年4月28日凌晨1時許，一名林姓港鐵職員正在檢查月台情況，發現事主柯偉品及他的朋友，遂叫兩人離開，惟事主和朋友因醉酒而未有即時離開，林因此要求被告及另一名區姓職員支援。3名職員協助事主2人離開，期間事主的朋友突然推及打林姓職員，區姓職員嘗試阻止時亦遭拳打，事件報警處理。

警方翻看閉路電視片段，發現當事主醉酒倒臥地上時，被告以腳踢事主的面部一下，警方因而拘捕被告，他在警誡下承認用腳踢事主。

案件編號：KTCC1162/2025

法庭記者：雷璟怡