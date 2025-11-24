雙非腦癱嬰案｜醫委會收回永久擱置聆訊決定 社協：當年負責秘書對案件零印象 「點講都係失職」

醫委會日前決定收回拖延達15年的雙非男嬰腦癱案「永久擱置聆訊」的決定，意味案件將重新展開聆訊。社區組織協會幹事彭鴻昌今早（24日）在電台節目中，進一步披露覆核聆訊過程。他指覆核聆訊於前日下午1時半恢復進行，控辯雙方各自陳述近一個多小時後，研訊小組退席商議約一小時，隨後宣布收回永久擱置聆訊的決定，整個過程歷時一個下午。

「永久擱置」兩大理由未能成立

彭鴻昌提到，研訊小組主席解釋稱，收回決定是因應社會聲音指出之前的法律觀點不夠全面。法律顧問其後找到相關案例，指出決定永久擱置聆訊時，除考慮醫生或被告方利益外，亦需平衡公眾利益及投訴人利益。因此，醫委會聽取控辯雙方就案例提供更多意見後，認為應平衡公眾利益，故收回原有決定。

彭鴻昌指出，永久擱置聆訊通常有兩大理據，一是無法進行合理聆訊，例如證物或證人已無法尋找或記憶；二是聆訊對被告造成壓逼性。但在此個案中，第一種情況並不適用，聆訊仍可合理進行。至於第二點，之前的延誤並未對醫生造成實質損害，而控方亦強調需具體證明損害所在，而非單純聲稱「時間太長不公」。

他續指，目前醫委會秘書處將盡快重新展開聆訊，至於具體何時啟動，當日並未明確時限，但期望盡快推進，不過理論上合理時間可能需時半年之內才能進行。但被告方仍有兩個法律程序可進行，一是28日內提出上訴，二是3個月內提出司法覆核。最終將視乎被告方法律分析後，選擇何種更合適的途徑行使權利，現時尚不確定被告是否會採取相關行動。

相關新聞：雙非腦癱嬰案︱政府歡迎醫委會撤銷永久擱置聆訊決定 家屬：見到曙光

拖延15年原因成謎 秘書處「點講都係失職」

彭鴻昌表示，這宗個案拖延長達15年，尤其是2018年後完全音訊全無。醫委會秘書處曾尋找當年負責案件的秘書作供，但該秘書已於2023年調離秘書處，且對案件「沒有任何印象」，他直言原因已成「謎團」，「無論點講都好，醫委會秘書處咁樣都係一個失職」。

彭亦提到當日醫委會主席會後見記者時表示，今年年初已設立監察制度，秘書處需每月匯報投訴個案進度。他相信此制度是在去年底他們透過記者會揭露此個案後才設立，之前並無任何投訴進度監察機制。

家屬心情：從絕望到期待

醫委會改革於2018年落實，增加4位業外委員，相關個案實際上是在2018年之前提出的投訴及進行審訊，均屬於改革前的程序。彭鴻昌認為，在早期階段，醫委會內確實缺乏足夠的業外委員參與，儘管這些委員未必直接參與該案件的討論，但整體而言，增加業外委員有助於將社會各界的意見與聲音帶入醫委會。

他亦稱，投訴人家屬經歷多年等待，從原先「好絕望」到現在「見到一線曙光」，只盼能爭取應有的公道。他期待後續正式聆訊中，能獲得令當事人滿意的結果。

相關新聞：

大棋盤︱醫療投訴涉人命與公義 新議會有契機推改革

雙非子腦癱案研訊永久擱置 父擬司法覆核、政府高度關注 醫委會終主動覆核決定

雙非子出生後腦癱 醫委會聆訊拖15年後決定永久擱置 父親斥不公：香港連第三世界都不如