香港街馬︱跑手領行李之亂 CEO再致歉：無WIFI令所有機器失效 7跑手未取回行李

香港街馬2025昨日（23日）舉行，惟賽後跑手大排長龍領取行李，現場一度出現混亂變成「自提點」，有跑手自行大海撈針找回個人物品。全城街馬聯合創辦人及行政總裁梁百行昨日已致歉，指今年嘗試用新科技加快認領行李，原意希望縮短等候時間，形容系統故障是意料之外。

「無WIFI」令所有機器無法收發信號

梁百行今早（24日）在電台節目再次公開道歉，解釋今年賽事採用了新的二維碼（QR CODE）掃描系統，識別行李位置，但昨日高峰時期，一度「無WIFI」，令所有機器無法連接網絡、收發信號，令系統失效，加上預先準備好的後備系統亦無法使用，故最後只能調派人手協助查找行李。

或回歸基本 以人手操作找行李

梁百行強調，事前有作系統測試，目前正與物流公司檢討，承諾將重新審視及設計未來的行李管理流程。他指考慮方向之一，是回歸基本，以人手操作為基礎，再以科技作輔助，確保即使在最壞情況下，跑手依然能順利領取行李。

他指昨日收到7位跑手求助，稱未能領取行李，大會稍後將聯絡跟進。對於跑手表示失望，梁百行認為空談無用，唯一能贏回信心的方法是「做好件事」，透過實際行動和改善成果，重建跑手對賽事信任。

他昨日就事件致歉時表示，今年嘗試用新科技加快認領行李，原意希望縮短等候時間，形容系統故障是意料之外。他解釋，系統一度未能辨認二維碼，故需花額外時間將行李重新排序，嘆稱「結果不似預期」。他指，在抽調、加派人手和警方協助下，全馬和半馬跑手在中午時分已全部完成領取行李。

梁百行指賽前已進行不止一次系統測試，也有帶備後備掃瞄器，但情況與預期有落差。就有跑手自行進入行李區尋找行李，他承認原先部署的工作人員只負責人流管制，低估了一旦發生領取行李事故時的人群反應，日後會改善調配，也會加強針對類似事件的預案。