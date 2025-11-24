古埃及文明展周末逼爆排長龍 館長吳志華致歉：經驗不足 正研究增設晚上時段

香港故宮文化博物館特別展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」開幕後首個周末，由於訪客人數眾多，大排長龍，昨日（23日）一度暫停發售現場walk-in門票。故宮文化博物館館長吳志華今早（24日）在電台節目上向受影響市民致歉，承認排隊及入場安排出現不足，並已即時檢討，包括延長開館時間及制定新措施。

吳志華承認不足：排隊90分鐘不可接受

吳志華表示，由於預售門票數量有限，加上希望讓遠道而來的旅客可即時入場，因此會保留部分門票供現場發售（walk-in）。他指，周六早上展廳仍有空位，故繼續售賣現場門票，但至下午持預售票的訪客陸續抵達，令場內人流急增。他承認團隊處理經驗不足，導致大量訪客需輪候，最長等待時間達90分鐘，形容情況「不能接受」，已即時延長開效時間至晚上9時。

籲旅客預早計劃行程網上購票

他又指，館方正研究如何應付下個周末的參觀高峰，包括考慮增設夜間展覽、分時段入場等安排，但暫無意限制參觀時間。他強調展覽為期9個半月，觀眾不需急於在初期到訪，呼籲市民盡量於平日參觀，旅客則可提前計劃行程並預先在網上購票。

因應訪客眾多，香港故宮文化博物館昨（23日）表示，持剛過去星期六門票的人士可在3個月內免費再入場一次。