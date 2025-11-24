Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

古埃及文明展周末逼爆排長龍 館長吳志華致歉：經驗不足 正研究增設晚上時段

社會
更新時間：10:31 2025-11-24 HKT
發佈時間：10:31 2025-11-24 HKT

香港故宮文化博物館特別展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」開幕後首個周末，由於訪客人數眾多，大排長龍，昨日（23日）一度暫停發售現場walk-in門票。故宮文化博物館館長吳志華今早（24日）在電台節目上向受影響市民致歉，承認排隊及入場安排出現不足，並已即時檢討，包括延長開館時間及制定新措施。

吳志華承認不足：排隊90分鐘不可接受

吳志華表示，由於預售門票數量有限，加上希望讓遠道而來的旅客可即時入場，因此會保留部分門票供現場發售（walk-in）。他指，周六早上展廳仍有空位，故繼續售賣現場門票，但至下午持預售票的訪客陸續抵達，令場內人流急增。他承認團隊處理經驗不足，導致大量訪客需輪候，最長等待時間達90分鐘，形容情況「不能接受」，已即時延長開效時間至晚上9時。

籲旅客預早計劃行程網上購票

他又指，館方正研究如何應付下個周末的參觀高峰，包括考慮增設夜間展覽、分時段入場等安排，但暫無意限制參觀時間。他強調展覽為期9個半月，觀眾不需急於在初期到訪，呼籲市民盡量於平日參觀，旅客則可提前計劃行程並預先在網上購票。

因應訪客眾多，香港故宮文化博物館昨（23日）表示，持剛過去星期六門票的人士可在3個月內免費再入場一次。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
8小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
16小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
12小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前