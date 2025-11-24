每日雜誌‧人物誌｜免遣返聲請者：何處是吾家 10年漂泊「中途站」 矢志勇對未來鼓勵同路人

何處是「家」，是難民終身的疑問。Uzma Naveed生於巴基斯坦，由於其信奉的教派被視為「異端」，她自出生已活在陰霾之下，親歷家人及無數教友被逼害致死。10年前，她和家人來港尋求庇護，惟兩度遭拒，面臨被遣返之際，終在義務律師協助下，確立為無國籍的免遣返聲請者。轉眼間，她和家人在劏房熬過疫情，兒子更已升上高中，但美加兩地先後收緊難民政策，再次為其家庭帶來不確定性。回首過去，她沒想到自己有如此強大的韌性，面對將來，她勇於與家人攜手面對，並分享其生命故事，鼓勵同路人保持信念，終會迎來彩虹。

美加兩地先後收緊難民政策，再次為Uzma的家庭帶來不確定性。

巴基斯坦是穆斯林國家，而伊斯蘭教有多個教派，當中Uzma家族信奉的「阿赫邁底亞」（Ahmadiyya）被視為「異端」，信徒屢受逼害，可隨時被判入獄或處死，「我的父親因為禱告而被捕，叔叔亦已受害。」Uzma坦言，無處可逃，亦無法隱瞞，因為所有身份證明文件也有標明宗教。

撇開信仰，Uzma的丈夫是紡織設計師，亦是一名橡膠滾筒廠商，她則在家相夫教子，二人皆擁大學學歷。然而，他們自出生已活在陰霾之下，害怕成為下一個被逼害的目標，「每天也要看新聞，確保家人仍然在世；每當半夜收到電話，便生怕有意外發生。」她坦言，當生命受到威脅，必須取捨，「我從沒想過自己會成為難民，這不是我能選擇的。」

10年前一家3口抵港尋庇護

10年前，Uzma與丈夫攜同5歲的兒子離開，從巴基斯坦飛抵中國，再經陸路來港尋求庇護。她直言，此前從未聽聞「香港」此地，「我們從來沒有計劃過，只知道香港會『安全』。」

然而，現行香港法律並不承認「難民」身份，港府自2014年實施「統一審核機制」，由官方統一審核免遣返聲請，暫緩聲稱被遣返至其國家後會面對酷刑、權利受損或逼害等風險的申請者回到有關國家。自機制實行後，聯合國難民處停止審核香港尋求庇護聲請，改為由香港入境事務處審核；當聲請者獲港府確立及批出免遣返聲請者資格，才可到難民處聲請「難民」身份，再由署方為其進行第三國轉移等計劃。

靠津貼過活 住劏房節衣縮食

對Uzma一家而言，自離開家園，人生已按下暫停鍵。花掉大部分積蓄來港，但等待免遣返身份需時，她和丈夫沒有權利在港工作，只能依靠政府每月提供標準食物津貼以支撐生活，「平均每人每日有40元解決3餐。」至於租金，3人合共每月有3750元，僅足夠於土瓜灣租住劏房，「除了定期到入境處報到，我們基本上足不出戶。」

等候獲批出免遣返聲請者資格的時間越長，Uzma越感不安。她說，每次報到都害怕被拘留，甚或即時被遣返至巴基斯坦，兒子亦要不斷向學校請假。

隨後8年，Uzma兩度申請被拒，終在志願律師協助下，上訴至高等法院才獲勝訴，確立為無國籍的免遣返聲請者。她憶述，首次被駁回的理由片面，「對方相信我們的宗教群體受逼害，但我們身上沒有傷痕，更無槍傷。」

時光飛逝，Uzma難忘飛機起飛一刻，宛如踏上看不見終點的旅程，坐在身旁的丈夫更眼泛淚光；抵港後，一家滯留羅湖口岸，苦等14小時才獲放行，職員遞上一張地圖，籲他們到重慶大廈求助。他們拿着兩大袋行李，茫然地乘搭港鐵，卻不知何處下車，「沒有人願意停下來幫忙，感覺大家也很忙，看到我戴着頭巾、說英文，更加抗拒。」

輾轉到達重慶大廈，他們在商戶介紹下，來到基督教勵行會難民服務中心叩門，應門的社工Jeffrey成為Uzma一家的引路明燈，為他們提供人道援助、醫療和心理支援服務。她又說，疫情是最艱難的時間，遲遲未獲安排注射疫苗，所有食物更被搶購一空。

美加收緊難民政策 未見曙光

捱過疫情，獲確立為免遣返聲請者，但Uzma一家仍未見曙光，近年接收滯港「難民」的美國和加拿大，皆收緊難民政策，無數家庭夢碎。

何處是「家」，對Uzma來說，或是終身的疑問。她形容，巴基斯坦是一個既快樂又不快樂的地方，因為是其出生地，充滿兒時與家人相處的快樂回憶，但家人現已各散東西，只能透過電話聯絡。至於香港，她和家人居住多久也不會成為「香港居民」，只能視為「中途站」。

無數不確定性未有令Uzma停步，近兩年，她加入基督教勵行會工作，冀望以行動回饋，並以過來人的身份，為同樣尋求庇護的群體帶來安慰。她指，許多人對「難民」有誤解，以為「難民」特意來港搶奪資源，背後或是身不由己，跟她一樣有難以言喻的故事，「每個人都可被看見，被聽見。」

回首過去，她沒想到自己有如此強大的韌性，面對將來，她勇於與家人攜手面對。她受邀到不同社群分享其生命故事，盼以生命影響生命，鼓勵同路人保持信念，終會迎來彩虹。

近兩年，Uzma加入基督教勵行會工作，冀望以行動回饋機構和社會。

Uzma希望其自身故事能鼓勵同路人保持信念。

越裔難民重遊啟德 百般滋味在心頭

上世紀越戰結束，大量難民乘船逃難到港，包括Farah的雙親。越裔的Farah坦言，兒時記憶模糊，但長大後明瞭父母的辛酸，讓她更心存感恩，正向面對未來。

1975年越戰結束，北越掌握政權，南越人紛紛逃亡，湧入列為「第一收容港」的香港。Farah的雙親逃離家園，暫居啟德難民營，隨後在營內誕下Farah。

Farah指，一家8口同居於「3層床」，直至10歲獲安排舉家移居英國。她說，兒時記憶模糊，但營內老師為她取名「Farah」，籲意「美麗」，為其人生掀開充滿色彩的序章。

移居英國後，Farah一直不敢向同學提起自己的「難民」身份，但與父母聊起往事，深明當年離開越南是十分艱難的決定，至今憶起仍不禁哽咽。她分享，長大後工作賺到第一份薪資，隨即提出帶父母重返家鄉，及至2008年首度回港，更返回啟德難民營舊址，百般滋味湧上心頭。

疫情前，啟德難民營因應發展而拆卸，Farah既不捨又難過，但她感恩自己擁有在難民營長大的記憶，「萬物皆有過去和未來，我曾是難民，但現在已走出困境，過着更好的生活。」她形容，自己是幸運的一群，會一直心存感恩，正向面對未來。

Uzma與難民社群在大館相聚，為藝術家艾利克．奧德提供創作靈感，再共同完成壁畫創作。

Uzma的丈夫亦有一同參與大館的藝術工作坊。

難民社群大館相聚 用畫訴說難民故事

有藝術家聯同難民、移民社群、前域多利監獄職員及曾指揮救援越南難民的前水警人員，在大館共同創作壁畫，訴說被遺忘的故事。

近月，Uzma、Farah及20多位難民社群及前監獄及水警職員在大館相聚，透過藝術訴說內心的不安與期盼，為藝術家艾利克．奧德提供創作靈感，再共同完成壁畫創作。壁畫上的飛機比喻難民前往第三國家安居的期盼，花朵寄語他們對未來的祝福，也有用不同語言寫下的難民心聲和故事。

二人指出，眾人透過藝術聚首一堂，敞開心扉，分享彼此的經驗，是美好又難得的體驗，期盼更多人從中了解難民的故事。

記者：仇凱瑭