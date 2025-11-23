基孔肯雅熱︱新增兩宗輸入 錦繡花園69歲翁曾赴雲南 青衣邨49歲婦到過深圳中山

衞生署衞生防護中心表示，截至今日（23日）下午5時，錄得兩宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案。首宗個案涉及一名69歲男子，居於元朗錦繡花園。他於11月9至16日到訪雲南，於11月20日出現關節痛，11月22日出現發燒，同日到博愛醫院急症室求醫，獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。他的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。他的家居接觸者太太及3名同行到雲南的人士，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

69歲男遊雲南8天 回港後確診

第二宗個案涉及一名49歲女子，居於青衣邨。初步調查顯示，她於11月2至5日與到訪廣東省珠海市及中山市，11月21日出現發燒、關節痛和皮疹，昨日（11月22日）到瑪嘉烈醫院急症室求醫，獲安排留院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。她的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。她的3名家居接觸者分別是母親、妹妹和妹夫，各人同行至廣東省，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。