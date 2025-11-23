全運會︱體院：港隊表現「喜出望外」 稱全運會證大灣區具能力申辦奧運

本屆全運會於11月21日圓滿落幕，香港代表隊創下歷史佳績，共斬獲9金、2銀、8銅。香港體育學院院長蔡玉坤在電視節目《講清講楚》中形容，港隊本次成績令人「喜出望外」，相比過去七屆賽事中每屆金牌數不超過兩面的紀錄，本屆表現實現顯著突破，亦反映香港與内地省份實力相近。

蔡玉坤形容整體競爭水準「五五波」

蔡玉坤指，港隊於多個項目的成績令人「喜出望外」，同時強調不會形容有項目表現令其「跌眼鏡」。他表示整體競爭水準是「五五波」，如單車項目全能賽僅以一分之差「贏個馬鼻」，反映賽事具競爭力，「（港隊）有把握，但不是一面倒」。

蔡玉坤表示，他開心見到運動員展現出「香港人打不死的精神」。除劍擊、游泳表現亮眼外，滑浪風帆等項目亦有出色發揮。他特別提到，本屆獲得多個第四名，超過40個項目躋身前五至八名，相較過往成績明顯進步。他強調「全運會是國家最高級的運動會，有些項目比奧運更難」，欣喜見到年輕優秀運動員湧現，包括重劍項目出現新星，單車項目奪3金的李思穎等具潛力選手。

與内地訓練合作成效顯著

至於成績提升的原因，蔡玉坤則表示是一路耕耘的成果。他強調特區政府對體育發展的支持力度不斷加強，體育總會系統化推動青訓計劃，學校及大專院校積極建立體育文化，加上賽馬會等合作伙伴的持續投入，共同構建了完整的體育發展生態。

蔡玉坤特別提到與內地的訓練合作成效顯著，如三項鐵人隊前往雲南玉溪進行高原訓練，劍擊隊與廣東隊交流切磋，乒乓球等項目也獲得國內優質訓練資源。他透露雖然未能提供具體數字，但運動員赴內地訓練的次數確實較以往明顯增加，形成雙贏局面。他亦表示內地訓練費用更低，加上國家支持能「事半功倍」。他強調教練團隊會根據各項目特性作出專業判斷，不會為內地訓練比例設定硬性指標。

蔡玉坤：大灣區有能力申辦奧運

被問到香港日後會否申辦其他大型國際賽事，甚至是亞運或奧運等大型運動會。蔡玉坤指以單一城市而言，香港申辦奧運確實相對吃力，但他認為剛成功舉辦的全運會正是國家給予的「試金石」，整體市民反應積極。他更表示亞運與奧運的參賽規模相近，全運會證明粵港澳大灣區具備承辦高水平綜合運動賽事的能力，透過全運會累積的實務經驗，未來舉辦大型賽事亦將更加成熟，反映大灣區具能力申辦奧運，但他也表示若要申辦奧運，「當然需要國家的全力支持」。

至於全運會本身，蔡玉坤認為整體反應正面，國家曾舉辦亞運與奧運等多項大型國際賽事，在賽事籌辦方面具專業能力。但他強調「不會有最好」，仍會持續檢視與改進，積極尋找可優化的空間，力求精益求精。他也指，舉辦體育賽事能帶來許多周邊利益，如體育旅遊、品牌效應等，更重要的是能增加社會凝聚力。

被問到體院精英運動員人數是否無變化，蔡玉坤指，體制內精英運動員的規模與結構已發生顯著變化。相較於八、九年前僅有300多名全職運動員，如今全職運動員人數已超過750名，總體精英運動員更擴展至約1700人，其發展速度獲國際認可為相當迅速。在培養模式上，他強調「雙軌發展」策略的成效顯著，運動員在持續訓練的同時，亦能透過完善的生涯規劃發展第二事業，令運動員整體形象與社會觀感趨向正面。