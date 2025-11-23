Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港街馬2025︱跑手賽後大排長龍領行李鼓譟：變咗自提點大海撈針 主辦方道歉

社會
更新時間：11:57 2025-11-23 HKT
發佈時間：11:57 2025-11-23 HKT

「香港街馬2025」今日（23日）舉行，早上全馬及半馬賽事已陸續完成，然而社交平台上有多名參加者反映，完成賽事後領取行李須大排長龍，場面混亂。主辦單位「全城街馬」指出，由於領取行李系統出現故障，導致行李領取區出現人龍，等候時間會較長。

香港街馬2025︱主辦方：領取行李系統出現故障 正緊急加派人手

有參加者反映「排咗成個鐘都未攞到行李，好彩無落雨啫」，認為比賽過後仍要如此長時間等候，並不合理。亦有人形容現場「變咗自提點」，有人留言指：「有啲掃完機話無入到你個號碼，要大海撈針，號碼無分類排列就叫你自己搵。」

主辦方指，正緊急加派工作人員及義工到場協助，並盡全力疏導人流及加快處理速度。

街馬創辦人梁百行致歉：原意用新科技縮短等候時間

全城街馬聯合創辦人及行政總裁梁百行其後受訪時就事件致歉，表示今年嘗試用新科技加快認領行李，原意希望縮短等候時間，形容系統故障是意料之外。他解釋，系統一度未能辨認二維碼，故需花額外時間將行李重新排序，嘆稱「結果不似預期」。他指，在抽調、加派人手和警方協助下，全馬和半馬跑手在中午時分已全部完成領取行李。

梁百行指賽前已進行不止一次系統測試，也有帶備後備掃瞄器，但情況與預期有落差。就有跑手自行進入行李區尋找行李，他承認原先部署的工作人員只負責人流管制，低估了一旦發生領取行李事故時的人群反應，日後會改善調配，也會加強針對類似事件的預案。

主辦方呼籲，各位剛完成賽事的跑手，如情況許可，先進行緩和運動、補充水分，稍作休息後再前往領取行李。為加快進度，輪候時請預先準備好號碼布。主辦方指，對於為跑手帶來極大不便深感抱歉，稍候會有進一步通知。

