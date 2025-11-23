Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

古埃及文明展逼爆｜故宮博物館一度暫停發售現場門票 下午3時半起恢復售票

社會
更新時間：11:29 2025-11-23 HKT
發佈時間：11:29 2025-11-23 HKT

香港故宮文化博物館指出，該館的特別展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，由於訪客人數眾多，由今日（11月23日）上午11時起，暫停發售所有現場門票。至下午3時半，館方恢復現場售票。

館方早前指，將視乎現場情況，於黃昏時段恢復售票。如仍未購票的觀眾希望參觀展覽，可選擇其他日期，並預先於網上購票，以便更妥善地安排行程。

此外博物館展廳9，即「古埃及文明大展」相關展廳，今日開放時間將延長至晚上8時。館方建議，訪客盡量選擇上午或黃昏時段入場，以避開下午高峰期。他們預計下午起展廳內人流較多，輪候時間或會延長，呼籲依照工作人員指示排隊入場。

 「古埃及文明大展」：「圖坦卡門的世界」

市民讚大會參觀安排妥當 免卻過長等待時間

展覽下午3時半恢復售票後，《星島》記者到現場，發現館內人潮湧湧，尤其紀念品店人山人海，更有大熱商品被一掃而空，其中「黑貓毛絨擺件（大）」及「法老寵物帽子」更是暫時售罄。不過，館方表示會不斷補貨，有意購買熱門紀念品的市民無需擔心買不到「心頭好」。

參觀完展覽的陳先生表示，展館內摩肩接踵，雖然對觀賞性有影響，但內裡3,000至5,000年的文物令他目不暇給，留下深刻印象，且大會安排縮短等待時間，整體體驗流暢。

來自東莞的羅小姐預先在網上購票，早上11時半就能入場參觀，認為大會安排妥當，避免等待時間過長。她表示展覽最深刻是圖坦卡門雕像，又稱對於紀念商店有興趣，可惜人數太多最終放棄。

有旅客walk-in購票 稱排隊時間不太長

現場購買（walk-in）的潘生潘太表示，對埃及文化有深厚興趣，且曾參觀過其他國家舉辦的埃及展，而他們看到宣傳相片的藍色圖畫和雕像後，都趨之若鶩，十分期待展覽，他們亦在紀念店裏購買盲盒。

來自俄羅斯的鮑小姐表示，雖然無預先買票，但等待時間不用太長，她亦欣賞展覽背景資料介紹清晰，能幫助了解。她又希望日後類似展覽亦能再作深入介紹，讓展覽更有觀賞性。

記者、攝影：曾智華

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
8小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
16小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
12小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前