流感｜許樹昌：6個月至2歲幼童屬高危群組 八成六未接種疫苗 難建免疫屏障

本港今年夏季流感季節至今累計錄得21宗兒童流感嚴重個案，患者年齡介乎11個月至17歲，當中包括兩宗死亡個案。中大呼吸學系講座教授許樹昌指，6個月至2歲的幼童是高危群組，但目前僅14%接種流感疫苗，接種率偏低，不足以建立免疫屏障。因應冬季流感高峰期即將來臨，他呼籲家長應盡快帶子女接種疫苗。

許樹昌今早（23日）在電台節目表示，本港夏季流感高峰期由8月底開始，至10月中旬已「到頂」，預計本月尾或最遲於下月初會回落到底線，但隨着近日天氣轉涼，回落速度或會較一般的6至8星期為慢。而冬季流感高峰期預計將於明年1月至3月來臨，呼籲市民尤其高風險人士盡快接種疫苗。

注射疫苗可防重症和入院風險

針對外國研究指甲型流感病毒H3N2出現變異，出現抗原漂移，傳播力增強。許樹昌回應指，疫苗對預防感染的效力雖因病毒變異而下降，但仍可預防重症和入院的風險，並引述英國數據指出，疫苗對2歲至17歲群組的保護率達7成至7成半，成年人亦有3至4成。

他續指，今季兒童流感嚴重個案至少有18宗，年齡介乎11個月至17歲，另有2宗死亡個案，較前年為多，但與2018至2019年相比，數字相若。目前本港已使用133萬劑流感疫苗，較去年增加3.9%，惟仍有約八成市民未接種。他強調，6個月至2歲幼童屬高危群組，需特別小心 ，目前該群組僅14%已接種疫苗，遠未達至建立免疫屏障的水平。他提醒家長應盡快帶子女接種，因疫苗需約兩星期才能產生抗體保護。

歐美出現XFG新冠變異病毒株

新冠病毒方面，許樹昌表示，美國、加拿大、歐洲和英國正流行新型變異病毒株XFG，本港近期亦開始出現相關病例，佔大約3.8%，雖然該病毒株傳播性較高，但嚴重程度未見明顯加劇。他估計要留意明年1至3月會否出現一波與XFG相關的感染，提醒高風險群組須接種疫苗。

流感快速測試敏感度僅四至七成

此外，市面出現越來越多「快速抗原測試」工具，許樹昌指出，現時市面有「六合一」及「九合一」等不同品牌，但對流感病毒的敏感度不高，檢測新冠病毒的表現較佳，敏感度可達98%；部分「六合一」流感快測的敏感度僅約40%至70%，若病毒量不足，可能出現「偽陰性」結果。他認為快速測試仍有一定作用，方便市民自行檢測，建議如持續出現相關症狀，可連續多日測試，或直接求醫。

相關新聞：

甲流｜寶覺中學14歲男生併發休克 情況嚴重留醫PICU 一周內第三宗兒童嚴重個案

甲流︱H3N2病毒株變種令傳播力增強 許樹昌：疫苗仍可防重症 兒童保護率達7成

