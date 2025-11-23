香港街馬2025｜清晨開跑 半馬跑手衝線大讚沿途景色 政府：跑手可感受香港優秀基建

「香港街馬2025」 今日（23日）舉行，於清晨開跑，分為全馬、半馬和10公里賽事，有超過20000人報名參加。

賽事穿越東區海底隧道跑至九龍

全馬及半馬賽事的跑手今早由港島東區走廊（近東岸公園）起步，穿越東區海底隧道跑至九龍，最後進入賽事的壓軸路段—— 尚未通車的中九龍繞道（油麻地段），油麻地段全長4.7公里，而賽事終點，將設於該路段的油麻地交匯處。

至於參與十公里賽事的跑手，會由調景嶺起步，跑上將軍澳跨灣大橋，直入將軍澳—藍田隧道，再經觀塘繞道跑到終點觀塘海濱花園。

中九龍繞道隧道路段具挑戰

半馬首名衝線跑手是外籍人士，於早上約7時10分衝線，指自己是首次參加街馬，沿途景色美麗，並對能首次在中九龍繞道作賽感到高興。緊隨其後的是第二名衝線跑手，其表示已第3年參與街馬，滿意整體表現。他指，中九龍繞道隧道路段難道高，具挑戰性，落斜後最後2公里要再上斜，是多條隧道中最辛苦的一段。

政務司副司長卓永興清晨主持全馬賽事起步禮致辭時表示，自2014年首次舉行，「香港街馬」至今已邁入第十屆。活動從最初只有10公里賽、5000名參賽者，發展至現在有不同距離和年齡組別的賽事，跑手人數亦倍增至約2萬人。他認為這成就實在全賴社會企業「全城街馬」的精心籌辦、贊助機構的鼎力支持，以及全體工作人員的努力。此外，最重要的是歷年健兒的熱情支持，強大力量令「香港街馬」成為全港每年跑步盛事之一。

他又稱，今年的賽事適逢中九龍繞道（油麻地段）即將通車，可以率先在這條嶄新的主幹道上邁步奔馳，感受香港基建的優秀，也可享受這個新鮮和獨一無二的賽事體驗。

陳美寶聯同近百名領袖跑手率先體驗中九龍繞道

另一方面，「嘉里香港街馬2025-中九龍繞道（油麻地段）領袖跑」也於上午順利舉行。運輸及物流局局長陳美寶聯同近百名領袖跑手，率先體驗即將開通的中九龍繞道（油麻地段），感受香港大型基建的壯闊與創新，為香港建與運動精神的結合留下歷史印記。

土木工程拓展署及消防處等多個政府部門代表、工程業界及專業團體等近百名領袖一同參與領袖跑，現場氣氛熱烈，一眾人除做熱身運動準備領袖跑外，並合力宣傳12月7日的立法會選舉。

體現香港工程團隊先進

陳美寶出席開跑儀式致辭時表示，中九龍繞道（油麻地段）於2017年動工，將活力十足的東九龍、啟德、觀塘等地帶貫穿連接至油麻地、西九文化區等。她又稱隧道的設計富有特色，包含海底、地底隧道及天橋，「海陸空」三種元素，希望跑手在比賽過程中多留意，以了解香港基建的用心。

她續稱，本次基建由於貫穿油麻地、佐敦、九龍灣、啟德地段，因此沿途都要做不少協調工作，例如重新安置公共圖書館、玉器市場等，並一共進行多達2400次地底爆破，不過通過創新的工程方法，令到這些地段的居民生活毫無影響，足可體現香港工程團隊的先進。最後她感謝大會提供機會，能夠將全民運動與基建結合，並且希望明年6號幹線（茶果隧道段）建成時，亦能和香港街馬合作，以一個熱烈的氣氛為基建揭幕。

「領袖跑」以中九龍繞道（油麻地段隧道）東面出口為核心，路線起點設於隧道東面出口，跑手出發朝九龍灣方向前進，途經中九龍繞道(油麻地段隧道)行政大樓後折返，再向油麻地方向跑至近馬頭角一帶的隧道路段，最後折返至隧道東面出口衝線，全程兩公里。

56條巴士和15條專線小巴路線實施改道

為配合活動，比賽沿途路段將會在當日凌晨1時起分階段實施臨時封路安排，56條巴士和15條專線小巴路線實施改道、縮短路線或遷站安排，預計下午約1時前分階段重開道路及恢復受影響的公共運輸服務。

