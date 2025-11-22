全球最大「梵高比卡超」卡牆登陸香港 海外藏家：香港有條件成亞洲藏卡中心

全港最大型收藏卡盛事《Grade10 Festival》今日( 22日 )起一連兩日於灣仔合和酒店舉行。是次規模為歷來最大，共有逾120來自中國內地、美國、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、菲律賓及中國台灣等地全球1的參展商參與，預計將吸引超過23,000人次入場。其中一個焦點，是全球首次亮相的「梵高比卡超」藏卡牆，該藏卡牆由超過400張「灰色氈帽比卡超」PSA 10卡牌組成，總值近500萬港元。

國際極具影響力收藏家Nick Uliano 專程從美國來港參與活動

由於規模較歷年最大，就連國際極具影響力的收藏家Nick Uliano，亦專程從美國來港參與活動，彰顯香港作為國際收藏卡市場樞紐之一的地位。現場並設有全球首個與Meta旗下Threads合作的「Threads動態牆」， 與參與者即場互動分享。

活動主禮嘉賓包括團結香港基金主席陳智思、MemeStrategy（股份代號：2440.HK）行政總裁陳展程、Grade10董事總經理陳家健，以及香港貿發局展覽及數碼業務總監李鍵文。主辦方合作夥伴及顧問成員包括藝人兼運動員方力申、CASETiFY聯合創辦人吳培燊、美國最大日本動漫串流平台Crunchyroll聯合創辦人Kun Gao、PokeColor卡樂創辦人湯涵濡、Grade10支持夥伴林雍及Ander Tsui等也參與活動開幕儀式。

陳展程看好香港成為亞洲卡牌交易中心的潛力，認為無論是藏家實力、人數、交易量，還是卡牌多樣性，加上香港完善的基建配套，都具備充分條件讓香港成為區內的藏卡中心。

他說「此次特別加入全球首展的『梵高比卡超』大型藏卡牆，正是為了向全球卡牌界展示香港不僅藏家眾多，更是珍稀卡牌匯聚的中心。」並指香港作為國際財富管理樞紐，擁有大量實力雄厚的收藏家。

展出「梵高比卡超」藏卡牆

是次會場展出「梵高比卡超」藏卡牆，由超過400張「灰色氈帽比卡超」PSA 10卡牌組成。該卡是在2023年寶可夢與荷蘭梵高博物館為慶祝博物館50周年舉辦聯名特展時推出的限定宣傳卡，畫面致敬梵高名畫《戴氈帽的自畫像》，把主角換成戴灰色氈帽的比卡超。當時推出已引來轟動，是寶可夢卡牌經典之一。

活動亮點之一為大會送出四張「灰色氈帽比卡超」卡牌，其中兩張更為PSA 10，參加者只須參加競猜活動及在問答中脫穎而出，或參與現場遊戲區活動即有機會得獎。