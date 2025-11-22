古埃及文明展逼爆｜故宮文化博物館致歉 : 保留門票3個月內可再免費入場 明延長開放至晚上8時

香港故宮文化博物館表示，因應今日古埃及文明展入場觀眾反應非常踴躍，現場輪候人數眾多，需排隊等候。有關展廳今天將延長開放時間一小時至晚上9時；並對今日入場安排造成的不便致歉，館方將檢討安排，加派人手協助現場秩序。

保留門票3個月內再次免費入場一次

博物館宣布，持有今日門票的訪客，可保留門票並於由今天起所計的3個月內，再次免費入場一次。有關安排同樣適用於今天使用彈性門票及會員門票的訪客。

另外，由於預計周末人流較多，相關展廳明日開放時間將延長至晚上8時。館方建議訪客盡量選擇上午或黃昏時段入場，以避開下午高峰期。現場僅會發售少量門票，並可能視乎情況於高峰時段暫停現場售票，呼籲訪客盡可能提前購票。

「古埃及文明大展」：「圖坦卡門的世界」

香港故宮文化博物館回覆《星島頭條》指，「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」過去4天，共接待超過16000名觀眾 ，周末人流高峰期間，現場人流管理方面亦面臨一定挑戰，博物館今天上午11時起，一度暫停發售即日現場門票，並因應現場情況於下午3時30分恢復售票，展廳今日特別延長開放至晚上8時。

博物館表示，將持續檢討相關安排，優化觀展體驗，感謝觀眾的理解與耐心，期望展覽運作日漸順暢，為入場人士帶來更完善的參觀體驗。

館方又表示，「法老貓咪毛公仔系列」商品已售罄，團隊正全力補貨，顧客可於禮品店外掃瞄二維碼填妥網上預訂表格，當到貨時會獲通知。