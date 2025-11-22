Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

雙非腦癱嬰案︱政府歡迎醫委會撤銷永久擱置聆訊決定 家屬：見到曙光

社會
更新時間：20:11 2025-11-22 HKT
發佈時間：20:11 2025-11-22 HKT

雙非男嬰腦癱案遭拖延聆訊15年，醫委會裁定永久終止研訊的決定引起爭議，醫委會今日（22日）覆核聆訊後決定收回永久擱置研訊的決定。政府發表聲明，表示欣悉及歡迎醫委會轄下的研訊小組經覆核後，撤銷永久擱置紀律程序的裁決，重啓研訊。政府會繼續留意個案的進展，期望研訊過程順利。

另一方面，醫委會正檢視處理投訴的調查和紀律研訊機制，並將提出完善機制的建議及需要。政府會審視醫委會提交的報告，並會在新一屆立法會開展任期後盡快在2026年上旬向立法會提交修訂《醫生註冊條例》的草案，加強醫委會的公眾問責性及強化投訴處理機制。

家屬黎氏夫婦聆訊後見記者，對今次醫委會聆訊小組收回相關命令，形容是「見到曙光」。資料圖片
家屬黎氏夫婦聆訊後見記者，對今次醫委會聆訊小組收回相關命令，形容是「見到曙光」。資料圖片
家屬黎氏夫婦聆形容今次醫委會聆訊小組收回相關命令，是「見到曙光」。資料圖片
家屬黎氏夫婦聆形容今次醫委會聆訊小組收回相關命令，是「見到曙光」。資料圖片
家屬早前召開記者會。資料圖片
家屬早前召開記者會。資料圖片

家屬黎氏夫婦聆訊後會見記者，指原本上月得知永久終止聆訊時感到失望，形容今次醫委會聆訊小組收回相關命令是「見到曙光」，希望醫委會盡快重新安排聆訊，兩人又感謝傳媒及社會對今次個案的關注。

醫委會今日（22日)下午召開聆訊處理，聆訊歷時約3小時，小組退席商議約一小時。醫委會主席兼研訊小組主席鄧惠瓊在會上宣布，收回永久擱置研訊決定，稱考慮公眾利益，以及要確保醫護聲譽。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
16小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
12小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前