雙非腦癱嬰案︱政府歡迎醫委會撤銷永久擱置聆訊決定 家屬：見到曙光

雙非男嬰腦癱案遭拖延聆訊15年，醫委會裁定永久終止研訊的決定引起爭議，醫委會今日（22日）覆核聆訊後決定收回永久擱置研訊的決定。政府發表聲明，表示欣悉及歡迎醫委會轄下的研訊小組經覆核後，撤銷永久擱置紀律程序的裁決，重啓研訊。政府會繼續留意個案的進展，期望研訊過程順利。

另一方面，醫委會正檢視處理投訴的調查和紀律研訊機制，並將提出完善機制的建議及需要。政府會審視醫委會提交的報告，並會在新一屆立法會開展任期後盡快在2026年上旬向立法會提交修訂《醫生註冊條例》的草案，加強醫委會的公眾問責性及強化投訴處理機制。

家屬黎氏夫婦聆訊後見記者，對今次醫委會聆訊小組收回相關命令，形容是「見到曙光」。資料圖片

家屬黎氏夫婦聆訊後會見記者，指原本上月得知永久終止聆訊時感到失望，形容今次醫委會聆訊小組收回相關命令是「見到曙光」，希望醫委會盡快重新安排聆訊，兩人又感謝傳媒及社會對今次個案的關注。

醫委會今日（22日)下午召開聆訊處理，聆訊歷時約3小時，小組退席商議約一小時。醫委會主席兼研訊小組主席鄧惠瓊在會上宣布，收回永久擱置研訊決定，稱考慮公眾利益，以及要確保醫護聲譽。