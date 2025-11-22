基孔肯雅熱｜青衣綠悠雅苑再增一宗輸入個案 女患者66歲丈夫同染疫 兒子暫無病徵

衞生署衞生防護中心表示，截至今日（22日）下午5時，中心錄得一宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案。新增個案涉及一名66歲男子，居於青衣綠悠雅苑，是昨日公布涉及一名60歲女子輸入個案的丈夫，來自同一個家庭。

2人於11月17日一同到訪廣東省深圳市。中心昨日（21日）就該60歲女子進行流行病學調查時，發現66歲男病人於11月20日起出現關節痛，隨即轉介病人到仁濟醫院急症室接受檢查及進行驗血檢測。他的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，已獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。

中心指2人於11月17日曾一同到訪廣東省深圳市，屬輸入個案。資料圖片

上述兩名病人尚有一名家居接觸者，為他們的兒子，三人曾一同到深圳市，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

由於個案在潛伏期曾前往受基孔肯雅熱影響的地方旅遊，中心初步認為他是在外遊期間受到感染，屬輸入個案，會把個案通報廣東省衞生當局。

本港今年累計錄得68宗基孔肯雅熱確診個案，四宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。