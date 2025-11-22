「賽馬會21世紀綜合青少年服務中心計劃」舉辦嘉年華 展示線上線下18區全新青年服務熱點

由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的賽馬會21 世紀綜合青少年服務中心計劃（21C@JC），於今明兩日（11 月 22 日及 23 日）在啟德 AIRSIDE 舉行嘉年華暨頒獎典禮。這項由 36 間參與 21C@JC 的綜合兒童及青少年服務中心共同籌辦的活動，匯聚青少年與社工的力量，展示經計劃重新打造後的中心所提供青少年為本的全新服務模式。

冀讓青少年到服務中心 找到發揮潛能及參與社區的亮點

是次嘉年華名為「GVYY 熱點！」意指「Good Vibes 要有！」，冀讓不同特性的青少年都能到全新面貌的中心找到發揮潛能及參與社區的亮點，包括關顧精神健康的 「平行心間站」、創科實驗室、生涯發展站、動漫熱點、生態旅遊、社區萬事屋、 愛情實驗室、數碼藝術等。嘉年華展示了 21C@JC 以青少年為本的全新服務模式，包括﹕「新空間」連結實體與虛擬中心、「新用戶體驗」強化青少年主導參與，以 及「新服務」實踐，全天候打造成為青年人的社區新熱點。

馬會 : 主導開展21C@JC 冀發揮「青年成人共創」力量

社會福利署署長杜永恒及香港賽馬會董事羅碩瀚為嘉年華開幕禮擔任主禮嘉賓。馬會董事羅碩瀚致辭時表示，馬會一直重視青少年發展，主導開展21C@JC，透過夥拍15間社福機構及香港中文大學，發揮「青年成人共創」的力量，攜手打造別具一格的綜合青少年服務中心，成為 GVYY 熱點。是次活由超過700位青少年及 36間綜合青少年服務中心夥拍馬會團隊共同構思及推行，正好體現這份「青成社共創」精神。未來，馬會將繼續推動「家中青幼」的慈善策略，並進 一步促進跨領域協作，協助年輕一代及早裝備自己，成為積極公民，回饋社會。

社會福利署署長杜永恒則強調：「21C@JC 計劃旨在將綜合青少年服務中心，打造成一個由青年主導、與未來接軌、虛實兼備的創新空間，透過「青年成人共創」的力量，真正實現以青年為本的服務體驗。綜合青少年服務中心最近完成了服務檢討， 我們期望中心在未來能夠進一步加強與社區的互動和協作，為青少年帶來更多創新思維和參與機會，從而促進他們的成長及未來發展。」

為期兩日的嘉年華匯聚多項精彩節目，透過青少年主導的互動與展示，體現 21C@JC 的「青成共創」精神，讓參加者體驗以青少年為本的服務轉型。活動重點包括吹水擂台、雪橇大挑戰、聖誕表演派對、多元體驗區、21C 體驗探索館─模擬 21C 中心的用戶旅程，讓公眾探索自發參與的樂趣。活動適合不同性格的青少年及公眾參與，展現多元互動體驗。 根據香港中文大學的評估研究數據，反映 21C@JC「青成共創」的新服務模式有效連結青少年，有助提昇他們的自我效能感，參與度愈高的青少年在各項指標上均錄 得更高分數。此外，計劃推行以來，青少年使用 21C@JC 服務者人數已增加至 22,900名，相比計劃啟動之初增長超過26倍，充分體現 21C@JC在推動青年發展方面的成效。

21C@JC 受惠青少年代表 Choco 亦分享其經歷。她表示由內向的「過客」轉變為積 極的共創者，並為中心設計吉祥物，提升中心形象。以上經歷令 Choco 的「社區青 少年賦權」及「服務使用者賦權」的自評分數顯著上升，顯示她更有能力參與社區並影響服務方向，亦反映 21C@JC 以青少年成人共同決策為核心的模式，能激發年輕人的潛能與自主感。

21C@JC 至今已完成超過900項青成共創及青少年主導活動，並與年輕人一起為36間青少年服務中心帶來全新面貌。此外，計劃建立了全港首創的網上青少年服務中 心平台 — 「TO_MO by 21C@JC」應用程式，讓青少年可自主選擇服務，體驗線上線下無縫連接。應用程式由推岀短短8個月至今，已錄得超過19,000人登記使用。 反映計劃緊貼青少年脈搏，見證新生代在共創過程中茁壯成長，展現能力與責任感， 並建立對社區的歸屬感。

計劃於2025年10月底推出全新「馬仔錢罌」項目，支持10-24 歲青少年申請推行社區參與的創意活動，青少年反應非常熱烈，首月名額火速爆滿，突顯項目能滿足青少年需要，馬會將會每個月為馬仔錢罌注入資源，讓年輕人申請推動更多青少年自發設計及推行的關懷社區活動。

有關「賽馬會21世紀綜合青少年服務中心計劃」(21C@JC)

賽馬會21世紀綜合青少年服務中心計劃（21C@JC）於2022由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，透過重新打造本地綜合青少年服務中心，建立與未來接軌、虛實兼備的全新空間，助青少年人推動社區公益發展。賽馬會更建立首個線上中心，連結線下服務，提供以青少年為本的全新體驗，鼓勵青少年釋放潛能，一同開拓光輝未來。計劃網址： jc21c.net