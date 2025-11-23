房委會5屋邨引入「幸福先行•預試計劃」 啟業邨改善工程首階段完成

為給公營房屋居民打造更舒適的屋邨環境、公共空間和設施，房屋局與房屋委員會去年9月推出以居民為本的「幸福設計」指引，涵蓋8大設計概念，包括「活力健康」、「綠色生活」、「樂齡安居」、「增值上流」等，供新建公營房屋項目及現有屋邨翻新作參考。房委會率先在現有屋邨推出先導項目，融入和落實幸福概念，包括「幸福先行•預試計劃」、「幸福家族‧繽FUN屋邨計劃」、「綠綠家園」。其中最早啟動「幸福先行•預試計劃」的啟業邨，其首階段主題改善工程項目已於今年第三季完工，其餘改善工程正積極推進，預計2027年完工。

「幸福先行•預試計劃」選定五個試點屋邨

「幸福先行•預試計劃」選定五個試點屋邨，包括啟業邨、澤安邨、富山邨、水邊圍邨及美林邨，進行主題改善工程，應用「幸福設計」指引，涵蓋「活力健康」、「綠色生活」、「樂齡安居」、「跨代共融」、「家社互聯」、「城市連結」、「增值上流」和「地方形象」的設計概念，實施不同改善措施，預試幸福概念，並全面檢視及活化屋邨公共空間、設施及環境。

收集近300居民及持份者意見 為幸福設計提供切實可行優化方向

改善工程已分階段展開，其中最早啟動計劃的啟業邨於1981年落成，現有約8700名居民。房屋署房屋事務經理（東九龍一）陳偉成表示，啟業邨的公共設施使用多年，顧問團隊於去年7月至12月期間，在邨內開展為期半年的地區諮詢工作，通過兩場社區參與工作坊、四次街站訪談及問卷調查，廣泛收集了近300位居民及持份者的意見及建議，這些意見為後續幸福設計提供切實可行的優化方向。

籃球場看台髹上6種日出色彩「啟業邨」中英文字樣 成打卡地標

陳偉成指，啟業邨已翻新項目包括近啟賢樓的籃球場，該籃球場採用象徵希望的六種日出主題色彩（紅、橙、黃、綠、淺藍與深藍），重構地面設計，球場注入「成長」和「突破」的氣息，建立充滿希望和創新的正向地方形象。因應跨代共融的主題，球場融合了平衡車道和緩步徑等不同功能，滿足不同年齡居民的運動需求，更可鼓勵居民培養健康生活習慣。另外，近啟寧樓的籃球場看台已完成粉飾，把「啟業邨」中英文字樣融入六種日出主題色彩，成為拍照打卡新地標。

翻新後的啟樂樓一樓社區生活走廊亦深受居民喜愛，走廊牆身繪上了互動圖案，鼓勵居民進行熱身和健體遊戲。走廊更增設了社交座椅及掛勾，配合綠化盆栽及風扇加強空氣流通，陳說：「以前這條走廊無人問津，現時則經常見到不少街坊在這聊天休閒」。他表示，未來將繼續推動幸福設計，將於2026/27年在啟業邨啟動的項目包括粉飾住宅樓宇外牆、翻新大堂空間、翻新有蓋行人通道等。

房屋署屋宇保養測量師（策略項目一）譚國桁表示，「幸福家族‧繽FUN屋邨計劃」每年選取約10個屋邨進行外牆粉飾及/或小型改善工程，優化公共屋邨內的遊樂設施及公共空間，美化屋邨環境，其中5個屋邨的幸福改善工程已經全部完成，包括安定邨及漁灣邨。其餘屋邨的工程進度良好，超過10個屋邨的首階段幸福改善工程完成。「綠綠家園」則每年選取約20條屋邨進行園景改善工程，已於去年完成其中20個屋邨的園景改善工程，亦已展開另外20個屋邨的園景改善工作。

記者：蔡思宇

攝影 : 蘇正謙