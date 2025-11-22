全運會︱羅淑佩讚揚港隊表現優秀 研啟德作為手球賽事主場館 談大灣區申辦奧運可能

為期13天、由粵港澳三地首次聯合舉辦的第15屆全國運動會昨晚圓滿結束，香港派出602名運動員參與28個競賽項目，共取得19面獎牌，創下歷史佳績。文化體育及旅遊局局長羅淑佩讚揚香港運動員十分優秀，並表示政府會繼續從硬件及軟件上支持運動員發展。

羅淑佩今（22日）在電台節目表示，全運會整體入場人數不俗，舉例指啟德主場館是可容納5萬人的大型場館，在七人欖球賽事決賽日吸引約2.4萬至2.5萬人入場，打破歷年紀錄。此外，多項賽事如劍擊決賽、手球四強賽，以及沙灘排球準決賽與決賽等，觀眾席均告滿座。整體門票售出約四成半，她對此表示滿意，認為可以讓更多市民認識如沙灘排球、三項鐵人及手球等運動項目。

展現香港充滿衝勁與承辦能力

她總結香港此次承辦8個競賽項目非常成功，強調成功不僅在於獎牌數量，更在於贏得友誼、體現粵港澳大灣區的融合，落實「三位一體」與「一國兩制」精神。香港展現出強大凝聚力，眾多義工包括銀髮族、壯年人士及年輕人齊心協力辦好全運會，展現香港充滿衝勁、熱情與承辦能力，這些都是無價的收穫。

羅淑佩又稱，本港具備舉辦大賽的能力，在2008年北京奧運時成功承辦馬術項目，但舉辦奧運會是國家行為，相信本港距離舉辦奧運會仍有一些距離。今次全運會體現出粵港澳三地同心㩗手，將賽事辦得有聲有色，形容是「強強強聯手」。

對於港隊奪得9金2銀8銅的佳績，羅淑佩恭喜所有獲獎運動員，表示賽前未敢預測成績，以免為運動員帶來壓力。她讚揚香港運動員表現十分優秀且努力，正如賽前所說，只要運動員能「放開來打」，發揮應有水準，她對他們奪牌充滿信心。她亦指出，本屆政府在財政並不寬鬆的情況下，仍大幅增加對體育的資助與投入，包括啟德體育園落成、撥款10億元予香港體育學院，並加強對運動員的資助，讓他們安心訓練。未來政府將持續從硬件及軟件方面支持運動員發展。

手球運動較難覓合適場地

本港男子手球隊在賽事中取得第4名，創下全運會歷來最佳成績。對於日常場地使用問題，羅淑佩表示，手球運動有別於羽毛球及乒乓球，需要較大場地，且使用後需數小時清理，因此較難尋覓合適場地。政府計劃在合適且交通便利的場地，為手球隊安排更多黃金時段練習，並研究日後以啟德體育館作為大型國際或區域賽事的主場館，同時積極探索更多場地供手球隊訓練，例如利用傍晚閒置的場地。至於劍擊館的籌建，她表示正進行前期工作，期望在本屆政府任期內提交撥款方案。

另外，港足早前在啟德主場館出戰亞洲盃外圍賽，以1：2不敵新加坡，無緣晉身決賽周。羅淑佩認為，絕不能以單場賽事評論港足表現。她強調，體育活動尤其是足球，需長期投入，所謂「久久為功」，例如青訓是否需加強，以及是否增加更多真草訓練場地等，都是未來可探討的方向。

隨啟德體育園啟用，政府重新檢視大球場定位。羅淑佩指，大球場不只舉辦足球運動，正研究可舉辦不同球類活動，包括網球賽事，及將包廂改作體育屬會的辦公地方，以改善他們的工作環境。

她亦指出，隨著今年舉辦多項體育賽事、演唱會等盛事，不論內地或外地旅客來港數字均有理想增幅，證明盛事能帶動零售及九龍城周邊消費。同時，文創商品銷售理想，不少甚至售罄，這些都是體育產業的重要組成部分。

