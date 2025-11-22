維港渡海泳｜ 4000泳手參與 何詩蓓首參賽 勇奪女子組亞軍： 比想像中辛苦

由中國香港游泳總會（泳總）主辦的「維港泳2025」於今日（22日）舉行。賽事由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點，全程約1公里，近4000名泳手參加。

今年維港泳繼續設有「競賽組」和「優遊組」兩個參賽組別。並且設有「同行者」安排，讓泳手與親友一同暢泳，更擴展至最多4人一隊。早在清晨6時30分，不少參賽選手一早到達集合地點熱身準備。

年僅12歲的戴同學第一次參加「優悠組」，他表示平日都有游泳，今次想試一下橫渡維港。他又稱自己以平常心去參加，不會覺得很緊張；來自內地，61歲的葛女士表示她平時都會參加內地的游泳公開水域賽，這次參加「維港泳」，覺得世界各地的選手聚集在此，氣氛很好。除了個人參賽者外，亦有團體一同參與這次盛事，ESF explore的游泳教練陳小姐聯同7位學生一同參與「維港泳」，她表示參加維港泳是學生一次挑戰自我的機會。

本次「維港泳」男子組第一名及女子組第一名分別為冼展霆和聶芷彥，時間分別為17分48秒60和19分18秒83，兩人均是香港公開水域港隊代表，而剛在全運會奪得2金2銅的何詩蓓僅較第一名慢32秒，獲女子組第二名。

何詩蓓稱首次參賽比想像中辛苦

何詩蓓表示，今次是首次參加「維港泳」，認為「比想像中辛苦」。因為比起一般游泳池，在海中游泳有更多未知的因素，例如看不清方向和轉彎位置。她笑言一直看着芷彥的粉紅色泳帽才看清楚方向。她又稱，雖然這次「維港泳」無助於12月尾在日本和澳洲比賽的準備，但心中仍認為是一次深刻且難忘的體驗。

榮獲男子組冠軍的冼展霆則表示，今次的賽道十分好，浮標的數目比上次多，海面風平浪靜，温度適中，整體體驗很好。不過他亦謙稱自己經驗尚有不足，希望下年能夠再更上一層樓；而女子組冠軍聶芷彥亦表示「今日游得舒服」，但水流有點湍急，比賽時亦有害怕迷路的時候。被問到對何詩蓓獲第二名的看法時，她表示比賽時只專注自己，但仍很開心能夠和何詩蓓一同比賽。

而今次競賽組亦有一位來自荷蘭的奧運選手Arno Kamminga，他也是第一次游公共水域，很享受今次的比賽，希望下次能夠再次參加。

年輕泳手指中段時風浪大 過程辛苦

對於第一次參賽的選手，這次「維港泳」對他們而言都是一場難忘的體驗。年僅15歲的伍同學表示，今日在賽程中段時風浪很大，到中後段更是累得要「死衝爛衝」方才完成，比平時從淺水灣游去深水灣更難，但他仍然希望參加下次「維港泳」。年僅12歲的郭小朋友表示，這次比賽有很多選手一同參與，令他很有安全感，而且都很感謝父母在背後的支持，讓他得以參與「維港泳」。13歲的洪小朋友表示，游維港的過程十分辛苦，但當見到終點的紅色浮標時，就更努力游過去。

第10次參與維港泳 年逾68歲泳手堅持到底

今年第十次參與「維港泳」，腰部以下完全乏力，須以輪椅代步，年逾68歲的黃先生亦成功完成比賽。他十分感謝家人和鄰居的支持，又坦言參賽需「過三關」，包括要在有限的名額被抽中、60歲或以上人事需醫生紙證明，大會亦要求要在45分鐘內完成1000米水試。他表示為應付比賽，每日練習游2000米，藉以證明自己尚可參賽。

黃先生續稱，今年的維港較大浪及「逆水」，是「十年來最困難的一次」，過程較以往驚險，「甚至一度被浪推至西環」。被問到如何堅持下去，他表示為讓自己不要有任何後悔，只好咬緊牙關，謹記教練迎着海浪的教誨，最終得以完成賽事。

中國香港游泳總會會長王敏超表示，本次比賽約4000人參與，僅有一人受傷。大會期望明年參賽人數進可增加至10000人，屆時將開設兩條賽道，供參賽者比賽。

記者：曾智華

攝影：陳浩元、曾智華