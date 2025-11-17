消委會旅遊保險︱旅保「伏位」多 風雪被困不計入「旅程阻礙」 回港行李延誤又唔算數

不少港人習慣出遊前買旅遊保險，惟旅遊保種類繁多，消費者未必全面掌握保障範圍，導致索賠時可能與保險公司存在分歧。消委會今年頭10個月接獲55宗有關旅遊保險的投訴，有投保人航班因工業行動取消，但因離港後才買機票故不獲賠償。

消委會旅遊保險︱旅程開始後購買機票唔算數

投訴人鄭小姐計劃到歐洲多國自由行2個月，以850元購買涵蓋全球的旅遊保。她於旅程開始後購買意大利往英國航班，航班因工業行動取消，她需另購機票繼續行程，延遲32小時抵達英國。

保單列明航班延誤每6小時可獲250元賠償，鄭小姐遂索賠1250元，惟保險公司指僅保障「旅程開始前已預定」的航班，拒絕賠償。她認為有關說法不合理，如旅程較長，消費者難以在旅程前完成所有交通預訂安排，向保險投訴局及消委會投訴，最終保險公司願意在調停下作出特別安排，同意向投訴人賠償1250元。

消委會旅遊保險︱自駕遊遇大風雪受困 不屬「旅程阻礙」或「旅程延誤」保障範圍

另外一投訴人徐先生，到日本自駕遊7天，以350元購買一份涵蓋亞洲的旅遊保。他駕車往山上酒店時遇大風雪，被困山區逾8小時，最終至翌日清晨在救援人員護送下抵達酒店。他認為事件受保單中「旅程阻礙」和「旅程延誤」保障，遂要求保險公司賠償道路緊急救援服務及一晚酒店住宿費用共約10萬日圓，保險公司卻回覆指索償不在保障範圍內。

徐先生向消委會求助，保險公司回覆消委會指，保單的「旅程阻礙」保障指因縮短旅程或更改旅程所造成的損失，徐先生個案不屬此情況；而「旅程延誤」則保障公共交通工具因不可抗力而延誤的損失，自駕租用的車輛不屬於公共交通工具，不屬保障範圍。最終徐先生不獲賠償。

消委會旅遊保險︱有投訴人行李延誤31小時不獲賠償

投訴人李小姐9月到加拿大旅行，出發前有購買旅行保險。她由溫哥華返港時，發現寄艙行李被航空公司遺漏在溫哥華機場，最終行李延誤約31小才運抵香港。李小姐翻查保單，「行李延誤」保障是延誤每6小時，最高賠償300元，遂向保險公司申請索償1,500元，惟保險公司以不屬保障範圍為由拒絕賠償。

李小姐之後向消委會投訴，保險公司解釋指，「行李延誤」保障範圍可就因行李延誤令受保人在抵達目的地後未能取回行李，而需額外購買的合理及必要衣物、必需品或洗漱用品的費用作出賠償。「不保事項」亦列明受保人返抵香港後的任何損失不屬「行李延誤」保障範圍。因此審視個案後，仍然拒絕賠償。

消委會建議，消費者選購旅遊保險時，應仔細比較不同保險計劃的保障範圍及不保事項，若有疑問應在投保前查詢保險公司。若計劃自駕遊，可因應自身需要考慮加購碰撞損害豁免險（CDW）、第三者責任險等，甚至是專為自駕遊而設、能提供緊急道路救授保障的保險計劃。

消委會亦提醒，保單條款一般設有詞彙釋義，以定義保單中的字詞，這影響保單條款的解讀，亦影響受保人是否能成功索償，消費者應在投保前細閱內容。消費者若在保險事宜遇到爭議，除了可以聯絡消委會，亦可聯絡保險業監管局（IA）或保險投訴局（ICB）。

保安局前日更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，呼籲計劃前赴或已在日本的港人應提高警惕，注意安全。消委會總幹事沈朝暉表示，未確定有否接獲與事件相關的旅遊保險投訴，但建議消費者出行或購買保險前，仔細比較不同保險的承保範圍及不保事項，並妥善保管所有保單文件與旅行期間的單據，以便需要理賠時使用。

業界：回程行李延誤不受保是原則問題

香港保險業聯會行政總監劉佩玲表示，回程行李延誤不屬保障範圍，在旅遊保險中很常見，「業界原則是，出國遇到行李延誤，通常需買內衣褲、日用品，或要現金津貼搭車；但返港後行李始終會回到身邊，基本上無需買必需品。這與旅遊保平或貴無關，是原則問題」。至於自駕遊不受保障，她解釋這關乎是否因「不可抗力」而延誤的，「因為自駕遊可以調動，而公共交通只能夠按時間表」。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，回程行李延誤構成的損失，應向航空公司追究。他又建議，經常外遊的港人，宜購買保障期較長的旅遊保險，「一年旅行超過4次，我建議購買年單，一來省時間，二來無需次次外遊都處理買保險手續，三來價錢較划算」。

記者 蕭博禧