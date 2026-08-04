八達通再推快閃優惠！12大商戶拎券即減 惠康超市/7-Eleven/一粥麵 2步簡單登記

八達通優惠｜日常開支只要精打細算，隨時能在生活中省下不少花費。八達通「嘟嘟賞」由即日起至8月15日期間，每隔四天便會推出新一波快閃優惠券。最新上架的第6輪優惠涵蓋各類商戶折扣，無論是到超市添置日用品、下班後與家人吃頓豐富晚餐，還是趁週末乘船到澳門走走，讓用戶在日常消費中也能輕鬆省錢。

八達通12大快閃優惠 惠康超市/7-Eleven/一粥麵拎券即減

八達通12大快閃優惠 惠康超市/7-Eleven/一粥麵拎券即減

八達通第6輪「嘟嘟賞」快閃券於即日起至8月7日推出，包括惠康超市選購糧油雜貨滿額減$15、7-Eleven到店自取減$5、京東網購自營商品減￥10等，成功於八達通App內「嘟嘟賞」專區綁定的實體八達通卡或手機八達通用戶，可依照指示瀏覽及領取各項優惠券。各輪優惠券於推廣期首日早上10時正於應用程式內開放領取，所有優惠券名額有限，先到先得。

1. 惠康 Wellcome 糧油雜貨滿額減$15

於推廣期內，顧客於惠康超級市場單一消費滿港幣120元或以上，即可獲港幣15元折扣，適用於購買各類食材與生活雜貨。

2. 7-Eleven App 到店自取滿$50減$5

透過「7仔App」使用「到店自取」服務，並以八達通完成付款，單筆消費滿港幣50元並輸入指定優惠碼，可獲港幣5元折扣。

3. 必勝客 Pizza Hut 免費送夏威夷風光迷你批

於推廣有效期內，顧客在必勝客消費滿港幣100元，即可免費獲贈原價港幣75元的夏威夷風光必勝批（迷你批）一份。

4. 星巴克 Starbucks 指定手調飲品升級優惠

憑相關優惠券於星巴克消費，可享有Starbucks Reserve™手調飲品之升級優惠。

5. 噴射飛航 TurboJet 港澳船票免費升級豪華位

憑優惠券購買噴射飛航的港澳客輪船票，可獲免費由普通客位升級至豪華客位的服務安排。

6. 京東 JD 網購自營商品滿￥100減￥10

用戶於京東應用程式憑券購買指定的自營商品，單筆消費滿人民幣100元，可享有人民幣10元的金額扣減。

7. 超羣餅店 滿$30贈送蛋撻

於香港超羣餅店（不包括港鐵九龍站分店）單次消費滿港幣30元，並使用八達通銀包全數支付款項，可免費獲贈方叔蛋撻一件。

8. 上海姥姥 滿額享半價換購四色小籠包

每日早上11時起，顧客於上海姥姥消費滿港幣100元，可以半價（即港幣48元）換購「金媽白露四色小籠包」。

9. 一粥麵 晚市消費滿$70贈送糖水

於晚市時段購買正價食品滿港幣70元，即可免費獲贈原價港幣18元的糖水一客。

10. 安金稻朝鮮拌飯 晚市堂食減$10

顧客於晚市時段堂食消費滿港幣100元或以上，可享有港幣10元的折扣。

11. 一橋拉麵 平日晚市堂食滿$100享$5折扣

於星期一至星期五的晚市時段，憑優惠券堂食惠顧拉麵及小食滿港幣100元或以上，可獲港幣5元扣減優惠。

12. 維他奶鈣思寶 便利店購買指定飲品減$2

於指定便利店購買維他奶鈣思寶的高鈣高蛋白質豆乳等相關產品，可享有港幣2元的折扣優惠。

資料來源：八達通 Octopus