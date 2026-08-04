百佳超市88折強勢回歸！連續兩日買滿$100即享 全單無上限折扣優惠

作為香港備受大眾歡迎的連鎖超級市場，百佳超級市場一直致力提供多元化的優質食材與生活百貨。今年全城期待的「8月8日百佳日」載譽歸來，為廣大消費者帶來極具吸引力的瘋狂折扣！一連兩日的推廣活動主打「全單88折」，更將門市消費門檻大幅降低至$100，且折扣不設上限。無論是添置日常新鮮蔬果、進口零食，還是優質急凍肉類，這絕對是精明消費者大手入貨、開心慳錢的最佳時機。

百佳日88折優惠 8月7日易賞錢會員率先享

活動首日（8月7日星期五），超市為忠實顧客準備了專屬的早鳥禮遇。三大「易賞錢」會員階級，包括樂賞會會員、鑽石會員以及VIP會員，均可提早一天於全線百佳及旗下超市門市享受全單88折優惠。只需消費滿$100，即可啟動無上限折扣。顧客可趁此機會率先選購心水貨品，如大受家庭歡迎的各款米糧食油、高級日韓水果，甚至是平時少有減價的精選紅白酒，避開人潮之餘更能確保貨源充足，盡享尊屬的購物樂趣。

8月8日全民同享無上限88折優惠 雪糕/飲品/雞湯必搶

來到8月8日（星期六）正日，「百佳日」的88折優惠將全面升級至「人人有份」。所有市民凡於門市消費滿$100，即可自動獲得全單88折，買得愈多、慳得愈多。值得留意的是，今年的優惠版圖更特別擴展至主打高端食材的 FOOD PARC 及 GREAT FOOD HALL。消費者只需於這兩間指定高級分店消費滿$300，同樣可享全單88折。這無疑是入手頂級和牛、各國手工芝士及高級派對拼盤的絕佳時機。

PNS網購同步推優惠 安坐家中掃貨88折

對於生活繁忙或希望節省搬運時間的消費者，PNS網購平台亦同步推出了震撼折扣。只要網上消費滿$888，並輸入指定優惠碼，即可輕鬆安坐家中享受88折。8月7日當天，易賞錢鑽石會員及VIP會員結帳時輸入優惠碼「VIPOFF8」即可享用；而8月8日則開放予全港所有顧客，只需輸入優惠碼「8DAY26」即享優惠。平台提供過萬款商品選擇，從重型家庭裝清潔用品到原箱飲品，均可直接送貨上門，方便快捷。

百佳日88折優惠詳情

活動日期 ：2026年8月7日（只限指定易賞錢會員）及8月8日（全民適用）

門市優惠 ：於百佳及旗下超市門市消費滿$100即享全單88折（折扣無上限）

特別門市 ：香港太古廣場 GREAT FOOD HALL 及合和酒店商場 FOOD PARC 之消費門檻為滿$300享88折。

網購優惠 ：於PNS網購消費滿$888，並輸入指定優惠碼（8月7日為「VIPOFF8」，8月8日為「8DAY26」）享全單88折

注意事項 ：此88折優惠不可與月月賞、樂賞會優惠及其他推廣優惠同時使用。

如有爭議，百佳超級市場保留最終決定權。

同場加映：永東巴士全新港島線開通！上環/灣仔/北角往返深圳灣 震撼優惠價低至$6