永東巴士全新港島線開通！上環/灣仔/北角往返深圳灣 震撼優惠價低至$6

永東全新港島線｜上環・灣仔・北角｜永東巴士提供舒適便捷的跨境交通服務，一直深受自由行旅客歡迎。近日更宣佈增加於上環、灣仔及北角北角增加全新站點，讓港島區居民有更快捷的北上交通選擇！為慶祝全新港島線開通，永東更推出震撼價單程車票，只需HK$6即可由港島直達深圳灣口岸，大灣區長線更低至HK$60，絕對是週末北上遊玩的首選！

永東巴士港島新線優惠 $6激抵價直達深圳灣

永東巴士宣佈推出全新港島線。

由上環、灣仔或北角往返深圳灣口岸。

全新開通的永東巴士港島線，為上環、灣仔及北角居民帶來極大的交通便利。過去港島居民北上往往需要多次轉車，如今只需乘坐47座大空間舒適專車，即可一車直達深圳灣口岸。永東更推出震撼快閃優惠，單程車票只需 HK$6（原價 HK$65）。無論是週末短線遊還是即興北上尋覓美食，這個價格都極具吸引力。

此外，若想前往更深入的熱門商圈，旅客只需輸入指定優惠碼「SZB4AUG」，即可以半價 HK$32.5 前往深圳前海冰雪世界、福田印力山姆超市及南山后海等地，輕鬆體驗大型超市掃貨及室內滑雪的樂趣。若輸入優惠碼「WT4AUG」，更可以 HK$38 購票並獲贈 Big C 泰國零食。

大灣區長線低至$60 上環/灣仔/北角直達長隆

除了深圳周邊，想探索更遠的大灣區城市亦非常方便。永東巴士涵蓋 13 條大灣區長途路線，包括佛山、中山石岐、順德及肇慶等美食與文化名城。旅客若計劃前往番禺長隆享受親子主題樂園時光，或是到廣州熱雪奇蹟體驗刺激的室內滑雪活動，只要在 KKday 預訂 2 張車票並輸入優惠碼「GBA4AUG」，折後每張單程車票即低至 HK$60（原價 HK$180）。旅客只需安坐車中即可直達各大熱門旅遊點及酒店，省卻繁瑣的交通接駁，讓假期更加輕鬆愉快。

8月4日10:00開搶

【永東巴士港島線｜全新上環/灣仔/北角線路】

相關預訂連結： 深圳灣口岸單程車票兌換券 大灣區 13 條線路單程車票兌換券

優惠預訂期： 2026 年 8 月 4 日 10:00 起至 8 月 8 日

乘車有效期： HK$6 優惠券：即日起至 2026 年 8 月 31 日 其他優惠碼及長線：即日起至 2026 年 9 月 27 日

指定上下車地點： 香港區：上環（永安百貨）、灣仔（地鐵站A1出口）、北角（地鐵站A2出口）

條款及細則： 購票必須提供實名資料，下單後需等待二次確認車次狀態。所有訂單一經確認，恕不接受任何變更、退款或取消。座位配額有限，售完即止。

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