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港人月入$2.8萬「極限自律」7年儲逾百萬 戒外食/旅行呻生活僅「冇變窮」 網民：慳錢唔一定可以致富

生活百科
更新時間：14:39 2026-08-03 HKT
發佈時間：14:39 2026-08-03 HKT

在物價高漲的現代社會，打工仔每月儲蓄多少才會安心？近日，有港人在社交平台上發文，指自己過去7年每月入息$2.8萬，在「極限自律」的情況下成功儲蓄逾百萬，但卻因通貨膨脹，發現「筆錢而家嘅購買力，已經縮水咗」，苦呻自己犧牲生活質素只換來「冇變窮」 ，遂產生疑問：「慳錢真係可以致富？」即看下文了解詳情。

港人月入$2.8萬「極限自律」7年儲逾百萬 戒外食/旅行呻生活僅「冇變窮」

近日，有港人在Threads上發文，指自己過去7年月入$2.8萬，為有效地儲更多錢，他將生活費「死死壓到$9,000以內」，「唔出街食、唔旅行、唔買新衫、唔坐的士、連咖啡都自己沖」，最終成功在7年間儲到$115萬。

然而，經樓主細算後發現，「呢筆錢而家嘅購買力，其實已經縮水咗。」在通貨膨脹下，「食咗（資金）接近20%，而我放喺銀行嘅利息，基本可以當冇。」換言之，樓主犧牲了整整7年的生活質素，結果只是「冇變窮」，距離真正的「致富」仍遙遙無期。樓主表示，反觀身邊「敢借錢、敢投資、甚至敢槓桿嘅人」，資產反而遠超自己，讓他不禁懷疑：「慳錢真係可以致富？」

網民：慳錢唔一定可以致富

帖文引起網民熱議，有網民安慰樓主，「起碼都叫儲到過百萬，如果當初冇儲洗晒，現在一蚊都冇，唔好話蝕通脹就連錢都冇」、「儲錢唔係冇用，你冇儲第一桶金，點做到錢搵錢」、「七年儲到一百萬已經好富有，師兄，我覺得你好叻喎。」

也有網民指出，事主的錯誤不在於「慳錢」，而在於「只儲不投」，「置富要慳錢，慳錢唔一定可以置富」、「咁係因為你慳完啲錢唔投資」、「開始諗下點投資，正常儲到廿萬都應該要開始投資」、「投資可以致富，但唔好掂槓桿，喺認知範圍以外嘅錢，就算僥倖賺到都好快輸返。」

圖片及資料來源：Threads

文：Y

延伸閱讀：月入七萬自認「草根階層」？二人家庭嘆零儲蓄 詳列開支遭網民批理財不善：根本唔係必要

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