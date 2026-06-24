月入七萬自認「草根階層」？二人家庭嘆零儲蓄 詳列開支遭網民批理財不善：根本唔係必要

在物價高漲的現代社會，不少雙薪家庭雖有穩定收入，卻仍感生活拮据。一對即將三十歲的香港夫婦，近日在社交平台大呻「零儲蓄」的財務困境，慨嘆自己是「草根階層」、「好壓抑」，引起網民熱烈討論。

專業人士二人家庭零儲蓄 供樓/家用/工人每月花$37000

事主在社交平台上分享個人經歷，指自己與妻子同為專業人士（會計及護士），兩人家庭月入合共逾七萬港元。他們於2024年樓價低位時購入荃灣一個三房舊樓單位並舉辦婚禮，惟婚後每月開支龐大，導致銀行戶口「永遠得返萬幾」，因而發文大嘆自己屬於「草根階層」。

夫婦在買樓首期、結婚、金器及裝修上花費超過二百萬元，耗盡了兩人的積蓄。事主形容在扣除供樓、稅項及各項生活開支後，兩人每月合共僅剩不足五千元，直指自己是「窮L」。根據事主的描述，其家庭的每月龐大開支包括高達兩萬元的雙方父母家用、逾一萬的供樓費用、六千元聘請工人姐姐的薪金，以及各項日常伙食與妻子每月數千元的購物及化妝品開支。面對接近零儲蓄的現狀，事主不敢考慮生育或旅行，並直言「呢個時勢隨時無咗份工，但我哋仲係好似基層草根咁，真係好壓抑」。

網民質疑非「草根」：又有樓又姐姐咁舒爽

這篇帖文隨即引發大量網民的熱烈討論。多數網民對事主自稱「草根階層」表示強烈質疑，認為以其逾七萬元的家庭月入，在現今社會絕非基層。有網民一針見血地指出事主一家「過得好舒爽喎，又有樓又姐姐」，認為他們只是不願妥協、過度追求舒適的生活模式，才導致入不敷支。部分網民更點出事主理財觀念的根本問題，認為他們在婚禮、金器及裝修上耗盡百萬積蓄是「充大頭鬼」，直言若缺乏充裕的現金流，當初理應選擇從簡，而非將壓力延續至婚後生活。

四大長老家用＋工人成爭議重點？ 「係咪請返來瞓覺」

網民紛紛化身「財務顧問」，針對事主列出的開支清單提出具體的節流建議。當中爭議最大的是每月高達兩萬元的雙方父母家用，以及六千元的工人姐姐開支。不少人質疑兩口子在未有生育的情況下聘請外傭實屬多餘，直斥：「冇生仔，你個工人係咪請返來瞓覺？」網民強烈建議事主大幅削減甚至暫停家用，並辭退工人，指出單是這幾項結構性調整，便足以讓他們每月省下過萬元。同時，網民亦認為妻子每月數千元的化妝品及買衫開支並非必須，呼籲他們切實做到量入為出。

另一方面，留言區亦引來不少網民分享自身經歷作對比。有家庭月入相若甚至更少、且育有小孩的網民表示，只要妥善規劃，依然能應付供樓、養車及家庭開支，並保持每月儲蓄的習慣，藉此批評事主無病呻吟。不過，在一片批評聲中，仍有少數網民對事主的處境表示同情，指出在香港要獨力承擔雙邊長老的龐大家用，確實容易陷入「在職貧窮」的困境；亦有人欣賞兩人作為專業人士的努力及對家庭的承擔，溫馨提醒他們在背負眾多責任之餘，也要「好好照顧一下自己」。

來源：Threads