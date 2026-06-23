香港家居折7.18開鑼！逾8萬件傢俱/家電$1起 1折入手萬元梳化/床褥 1招率先預留人氣商品

香港家居折2026｜沙田市中心的HomeSquare將於7月18日至8月14日舉行「香港家居折2026」，逾8萬件名牌家品低至$1起發售，當中包括可以1折入手原價過萬元的梳化、床褥等。如果想快人一步買得心頭好，1個方法搶先預留人氣商品，即睇下文了解詳情！

香港家居折7.18開鑼！逾8萬件傢俱/家電$1起 1折入手萬元梳化/床褥

今次家居折聯同場內超過110間國際與本地名牌家具品牌，帶來逾80,000件的名牌家品，抵買商品由大型傢俬、寢具、家電廚具、浴室用品，以至燈飾、精品及小擺設均一應俱全，同時涵蓋兒童傢俱等，將以低至$1、$100及1折超抵價發售！

當中必搶$1 Simplylife DALE方型小茶几（原價$599）及愛皇健羽棉枕（原價$990）。另外，Ulferts KENSINGTON全真皮3座位雙電動彈鉸梳由原價$88,000減至$8,800，原價$13,700的Serta Ashland床褥1折後以$1,370發售，計劃為家居添置新傢俱的人士不要錯過！

1招搶先預留人氣商品

如果想在開售日前搶先預留心水商品，可由即日起至6月30日內登記成為「至Top Smart Buyer」，並於HomeSquare累積消費，最高消費金額首200名的會員可於7月18日開售日，按照最高消費優先次序前往現場揀選並認購$1或1折限量商品。如未能擠身首200名的會員，則可於開售日下午3時公佈剩餘貨品名額後到現場排隊購買。

HomeSquare「香港家居折2026」

日期：即日起至8月14日（7月18日為開售日）

地點：沙田鄉事會路138號HomeSquare

優先預留人氣商品詳情

即日起至6月30日：登入The Point 手機應用程式，在「至 Top Smart Buyer 消費月」活動頁面點選「參加活動」，即可正式參與累積消費活動 7月3日：公布首 200 名累積最高消費金額的顧客名單，並有專人聯絡確認其於開售日購買心水家具之優先次序及認購權 7月18日：成功入圍的首200名最高消費顧客，必須於指定時間親臨 HomeSquare 顧客服務中心，按先前公佈的優先次序現場揀選心水產品，隨後即可前往相關店舖付款購買

文:RY

資料及圖片來源:香港家居折